Омолодження, орлиний зір та імунітет. Бабусин рецепт настоянки з чорної смородини
Настоянка чорної смородини зміцнює імунітет, а також уповільнює процеси старіння, загострює зір і знижує рівень холестерину і цукру в крові. До того ж готується дуже просто - знадобляться всього чотири інгредієнти.
Як зробити диво-настоянку розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Що відомо про чорну смородину
Чорна смородина - смачний, солодкий, соковитий, багатий на вітаміни та поживні речовини, сезонний фрукт, сезон якого триває недовго.
Тому, щоб довше зберегти її смак, варто готувати з ягоди варення, муси або настоянки.
Чорна смородина від застуди, зору і гладкості шкіри
Плоди чорної смородини багаті на вітамін С, їх міститься 157 мг на 100 г, щоб задовольнити добову потребу у вітаміні С.
Також чорна смородина містить вітамін А (бета-каротин), Е, Р, К, В1, В2, кальцій, залізо, калій, магній, органічні кислоти, дубильні речовини, флавоноїди (кверцитрин), антоціани, рутин, ефірну олію, харчові волокна і алкалоїди.
Антиоксиданти, що містяться в смородині, такі як вітамін С і флавоноїди, зменшують окислювальний стрес і усувають запалення, тим самим гальмуючи процес старіння і запобігаючи розвитку раку. Також вони зміцнюють імунітет і захищають від несприятливого впливу хвороботворних мікроорганізмів.
Завдяки вмісту вітаміну А смородина запобігає розвитку очних захворювань, наприклад, катаракти, покращує гостроту зору. Фрукт також містить кверцетин, який має протиалергічні та сечогінні властивості. Рутин, що міститься в плодах, зміцнює кровоносні судини, регулює артеріальний тиск і захищає від накопичення холестеринових відкладень.
Чорна смородина працює як:
- зміцнення,
- детоксикація,
- діуретик,
- жарознижуюче,
- протиалергічне,
- протираковий засіб,
- противірусні ліки,
- антибактеріальний засіб,
- знижує рівень поганого холестерину в крові,
- знижує рівень цукру в крові.
Як зробити настоянку зі смородини
Настоянка з чорної смородини, також називається смородинівка, вона має інтенсивний бордовий колір і глибокий, характерний, солодкий смак.
Для її приготування вам знадобляться всього чотири інгредієнти.
Приготувати настоянку дуже просто і не вимагає спеціального обладнання. Все, що вам знадобиться, це велика скляна банка, ситечко або марля і скляні пляшки.
Інгредієнти на 1,5 л готової настоянки:
- 1 кг плодів чорної смородини
- 500 мл спирту
- 500 мл 40- або 45-відсоткової горілки
- 0,5 кг цукру
Приготування:
Ягоди промийте і видаліть плодоніжки. Помістіть в чисту стерилізовану скляну банку. Плоди залийте спиртом і горілкою, перемішайте, закрийте і залиште на сонячному місці, наприклад, на підвіконні, мінімум на місяць.
Кожні кілька днів можна злегка струшувати банку, щоб фрукти мацерувалися швидше. Потім процідіть настоянку, тобто отриману рідину зі спиртом, а плоди залиште в банку і засипте цукром.
Закрийте банку і струсіть, щоб смородина змішалася з цукром. Залиште на сонячному місці приблизно на тиждень. Щодня струшуйте банку, щоб цукор швидше розчинився. Після закінчення цього часу процідіть сік і з’єднайте його зі спиртовою рідиною. Отриману настоянку процідіть через кілька шарів марлі або кавовий фільтр у скляні пляшки.
Щільно закрийте їх і залиште в темному прохолодному місці приблизно на 6 місяців. Після закінчення цього часу настоянка готова!
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