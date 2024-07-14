Омоложение, орлиное зрение и иммунитет. Бабушкин рецепт настойки из черной смородины
Настойка черной смородины укрепляет иммунитет, замедляет процессы старения, обостряет зрение и снижает уровень холестерина и сахара в крови. К тому же готовится очень просто - понадобятся всего четыре ингредиента.
Как сделать чудо-настойку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Что известно о черной смородине
Черная смородина - вкусный, сладкий, сочный, богатый витаминами и питательными веществами, сезонный фрукт, сезон которого длится недолго.
Поэтому, чтобы дольше сохранить ее вкус, следует готовить из ягоды варенье, муссы или настойки.
Черная смородина от простуды, зрения и гладкости кожи
Плоды черной смородины богаты витамином С, их содержится 157 мг на 100 г, чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине С.
Также черная смородина содержит витамин А (бета-каротин), Е, Р, К, В1, В2, кальций, железо, калий, магний, органические кислоты, дубильные вещества, флавоноиды (кверцитрин), антоцианы, рутин, эфирное масло, пищевые волокна. и алкалоиды.
Содержащиеся в смородине антиоксиданты, такие как витамин С и флавоноиды, уменьшают окислительный стресс и устраняют воспаление, тем самым тормозя процесс старения и предотвращая развитие рака. Также они укрепляют иммунитет и предохраняют от неблагоприятного воздействия болезнетворных микроорганизмов.
Благодаря содержанию витамина А смородина предотвращает развитие глазных заболеваний, например катаракты, улучшает остроту зрения. Фрукт также содержит кверцетин, обладающий противоаллергическими и мочегонными свойствами. Рутин, содержащийся в плодах, укрепляет кровеносные сосуды, регулирует АД и защищает от накопления холестериновых отложений.
Черная смородина работает как:
- укрепление,
- детоксикация,
- диуретик,
- жаропонижающее,
- противоаллергическое,
- противораковое средство,
- противовирусное лекарство,
- антибактериальное,
- снижает уровень плохого холестерина в крови,
- снижает уровень сахара в крови.
Как сделать настойку из смородины
Настойка из черной смородины, также называется смородиновкой, она имеет интенсивный бордовый цвет и глубокий, характерный, сладкий вкус.
Для ее приготовления вам понадобятся всего четыре ингредиента.
Приготовить настойку очень просто и не требует специального оборудования. Все, что вам понадобится, это большая стеклянная банка, ситечко или марля и стеклянные бутылки.
Ингредиенты на 1,5 л готовой настойки:
- 1 кг плодов черной смородины
- 500 мл спирта
- 500 мл 40- или 45-процентной водки
- 0,5 кг сахара
Приготовление:
Ягоды промойте и удалите плодоножку. Поместите в чистую стерилизованную стеклянную банку. Плоды залейте спиртом и водкой, перемешайте, закройте и оставьте на солнечном месте, например на подоконнике, минимум на месяц.
Каждые несколько дней можно слегка встряхивать банку, чтобы фрукты мацерировались быстрее. Затем процедите настойку, то есть полученную жидкость со спиртом, а плоды оставьте в банке и засыпьте сахаром.
Закройте банку и встряхните, чтобы смородина смешалась с сахаром. Оставьте на солнечном месте примерно неделю. Ежедневно встряхивайте банку, чтобы сахар быстрее растворился. По истечении этого времени процедите сок и соедините его со спиртовой жидкостью. Получившуюся настойку процедите через несколько слоев марли или кофейный фильтр в стеклянные бутылки.
Плотно закройте их и оставьте в прохладном темном месте примерно на 6 месяцев. По истечении этого времени настойка готова!
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