Омоложение, орлиное зрение и иммунитет. Бабушкин рецепт настойки из черной смородины

Настойка черной смородины укрепляет иммунитет, замедляет процессы старения, обостряет зрение и снижает уровень холестерина и сахара в крови. К тому же готовится очень просто - понадобятся всего четыре ингредиента.

Как сделать чудо-настойку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что известно о черной смородине

Черная смородина - вкусный, сладкий, сочный, богатый витаминами и питательными веществами, сезонный фрукт, сезон которого длится недолго.

Поэтому, чтобы дольше сохранить ее вкус, следует готовить из ягоды варенье, муссы или настойки.

Черная смородина от простуды, зрения и гладкости кожи

Плоды черной смородины богаты витамином С, их содержится 157 мг на 100 г, чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине С.

Также черная смородина содержит витамин А (бета-каротин), Е, Р, К, В1, В2, кальций, железо, калий, магний, органические кислоты, дубильные вещества, флавоноиды (кверцитрин), антоцианы, рутин, эфирное масло, пищевые волокна. и алкалоиды.

Содержащиеся в смородине антиоксиданты, такие как витамин С и флавоноиды, уменьшают окислительный стресс и устраняют воспаление, тем самым тормозя процесс старения и предотвращая развитие рака. Также они укрепляют иммунитет и предохраняют от неблагоприятного воздействия болезнетворных микроорганизмов.

Благодаря содержанию витамина А смородина предотвращает развитие глазных заболеваний, например катаракты, улучшает остроту зрения. Фрукт также содержит кверцетин, обладающий противоаллергическими и мочегонными свойствами. Рутин, содержащийся в плодах, укрепляет кровеносные сосуды, регулирует АД и защищает от накопления холестериновых отложений.

Черная смородина работает как:

укрепление,

детоксикация,

диуретик,

жаропонижающее,

противоаллергическое,

противораковое средство,

противовирусное лекарство,

антибактериальное,

снижает уровень плохого холестерина в крови,

снижает уровень сахара в крови.

Как сделать настойку из смородины

Настойка из черной смородины, также называется смородиновкой, она имеет интенсивный бордовый цвет и глубокий, характерный, сладкий вкус.

Для ее приготовления вам понадобятся всего четыре ингредиента.

Приготовить настойку очень просто и не требует специального оборудования. Все, что вам понадобится, это большая стеклянная банка, ситечко или марля и стеклянные бутылки.

Ингредиенты на 1,5 л готовой настойки:

1 кг плодов черной смородины

500 мл спирта

500 мл 40- или 45-процентной водки

0,5 кг сахара

Приготовление:

Ягоды промойте и удалите плодоножку. Поместите в чистую стерилизованную стеклянную банку. Плоды залейте спиртом и водкой, перемешайте, закройте и оставьте на солнечном месте, например на подоконнике, минимум на месяц.

Каждые несколько дней можно слегка встряхивать банку, чтобы фрукты мацерировались быстрее. Затем процедите настойку, то есть полученную жидкость со спиртом, а плоды оставьте в банке и засыпьте сахаром.

Закройте банку и встряхните, чтобы смородина смешалась с сахаром. Оставьте на солнечном месте примерно неделю. Ежедневно встряхивайте банку, чтобы сахар быстрее растворился. По истечении этого времени процедите сок и соедините его со спиртовой жидкостью. Получившуюся настойку процедите через несколько слоев марли или кофейный фильтр в стеклянные бутылки.

Плотно закройте их и оставьте в прохладном темном месте примерно на 6 месяцев. По истечении этого времени настойка готова!