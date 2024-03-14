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Омолодить і зробить наймоднішою. Найкращі ідеї манікюру на весну

Який манікюр омолоджує руки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Навесні багатьом жінкам хочеться освіжити свій образ. І якщо зміна зачіска або кардинальне оновлення гардеробу - процес недешевий, то манікюр коштує набагато менше, проте зможе швидко додати вам шику, краси та привабливості.

Який манікюр - тренд цієї весни, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу були використані джерела: сайт Real Simple, Instagram-сторінки нейл-блогерш з ніками selektywnie, thedailynailofficial.

Нюд та оригінальні лунки

Такий дизайн підійде жінкам та дівчатам будь-якого віку. Зворотні лунки в поєднанні з ніжними відтінками зроблять ваші ручки ніжними, стильними і просто чарівними. Модний дизайн може бути стриманим, такий варіант саме цей випадок.

Стильний дизайн манікюру (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Квіткові мотиви

Звичайно ж, навесні не обійтися без квітів та ніжних бутонів. Ви можете обрати як стримані варіанти, так і зухвалі дизайни з яскравими кольорами та великою кількістю фарб. Вирішувати тільки вам, усе весняне в моді.

Манікюр на весну (фото: instagram.com/selektywnie)

Прозорий рожевий

І якщо лихоманка тотально-рожевого покриття після фільму "Барбі" вже пройшла, то новий варіант покриття з відтінками фуксії лише набирає обертів. Уся фішка у тому, що ви робите не зовсім однотон. Рожевий може переходити градієнтом у світлі кольори або бути на прозорому тлі.

Ідеї манікюру (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Розкіш та золото

А якщо вам хочеться чогось оригінального, спробуйте рельєфний дизайн із відтінками золота. Ви і ваш нейл-майстер можете вигадати унікальний манікюр, важливо лише не переборщити, відмовтеся від додаткових кольорів і страз.

Стильний манікюр (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Звірячі мотиви

"Плямистий" манікюр не виходить із моди вже кілька сезонів. Спробуйте малюнки а-ля зебра або тигр, особливо вигідно та красиво виглядає дизайн із чорним та білим квітами.

Модний манікюр на весну (фото: instagram.com/selektywnie)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що жінкам після 40 варто забути про ці кольори у манікюрі.

Крім цього, нещодавно стало відомо, який трендовий манікюр зробить вас витонченою та стильною.

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