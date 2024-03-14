Омолодит и сделает самой модной. Лучшие идеи маникюра на весну

Нюд и оригинальные лунки

Такой дизайн подойдет женщинам и девушкам любого возраста. Обратные лунки в сочетании с нежными оттенками сделают ваши ручки нежными, стильными и просто неотразимыми. Модный дизайн может быть сдержанным, такой вариант именно этот случай.

Стильный дизайн маникюра (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Цветочные мотивы

Конечно же, весной не обойтись без цветов и нежных бутонов. Вы можете выбрать как сдержанные варианты, так и дерзкие дизайны с яркими цветами и обилием красок. Решать только вам, все весеннее в моде.

Маникюр на весну (фото: instagram.com/selektywnie)

Прозрачный розовый

И если лихорадка тотально-розового покрытия после фильма "Барби" уже прошла, то новый вариант покрытия с оттенками фуксии лишь набирает обороты. Вся фишка в том, что вы делаете не совсем однотон. Розовый может переходить градиентом в светлые цвета или же быть на прозрачном фоне.

Идеи маникюра (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Роскошь и золото

А если вам хочется чего-то оригинального, попробуйте рельефный дизайн с оттенками золота. Вы и ваш нейл-мастер можете придумать уникальный маникюр, важно лишь не переборщить, откажитесь от дополнительных цветов и страз.

Стильный маникюр (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Звериные мотивы

"Пятнистый" маникюр не выходит из моды уже несколько сезонов. Попробуйте рисунки а-ля зебра или тигр, особенно выгодно и красиво смотрится дизайн с черным и белым цветами.

Модный маникюр на весну (фото: instagram.com/selektywnie)