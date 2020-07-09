Омолаживает организм и защищает от рака: названа самая полезная зелень

Ежедневное употребление зелени способно добавить организму здоровья, омолодить его, повысить иммунитет и даже защитит от возникновения раковых опухолей.

Известный врач-диетолог Анна Елькина назвала виды зелени, которые нужно употреблять ежедневно. Также она объяснила, в каких видах содержится больше всего витаминов и полезных веществ. Об этом пишет издание UkrHealth.

"В рацион обязательно нужно включить шпинат, петрушку, базилик, селеру, рукколу, кейл, брокколи и мяту. Если их употреблять в большом количестве, они способствуют омоложению организма, защищают от онкологии", - рассказала эксперт.

Она добавила, что в такой зелени содержится большое количество кальция, магния, железа, калия, фосфора, цинка, витамины А, С, Е, К. Один стакан листовой зелени в сутки способен полностью омолодить организм человека.

Кроме того, зелень в рационе значительно снижает риск возникновения возрастного снижения умственной активности. Особенную пользу такие продукты приносят желудочно-кишечному тракту. Большое количество клетчатки, которая есть в зелени, регулирует работу пищеварительной системы, способствует контролю веса и приводит к оздоровлению микрофлору кишечника.

В этих видах зелени есть много витамина К1, которые очень важен для защиты костей от остеопороза и борется с воспалительными процессами в организме.

"В зелени содержатся также витамин В и фолат, которые позитивно влияют на работу сердца", - резюмировала врач.

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