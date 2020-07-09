Омолоджує організм і захищає від раку: названа найбільш корисна зелень

Щоденне вживання зелені здатне додати організму здоров'я, омолодити його, підвищити імунітет і навіть захистить від виникнення ракових пухлин.

Відомий лікар-дієтолог Ганна Єлькіна назвала види зелені, які потрібно вживати щодня. Також вона пояснила, в яких видах міститься найбільше вітамінів і корисних речовин. Про це пише видання UkrHealth.

"У раціон обов'язково потрібно включити шпинат, петрушку, базилік, селеру, руколу, кейл, броколі та м'яту. Якщо їх вживати у великій кількості, вони сприяють омолодженню організму, захищають від онкології", - розповіла експерт.

Вона додала, що в такий зелені міститься велика кількість кальцію, магнію, заліза, калію, фосфору, цинку, вітаміни А, С, Е, К. Один стакан листової зелені на добу здатний повністю омолодити організм людини.

Крім того, зелень в раціоні значно знижує ризик виникнення вікового зниження розумової активності. Особливу користь такі продукти приносять шлунково-кишковому тракту. Велика кількість клітковини, яка є в зелені, регулює роботу травної системи, сприяє контролю ваги та призводить до оздоровлення мікрофлори кишківника.

У цих видах зелені є багато вітаміну К1, які дуже важливий для захисту від остеопорозу кісток і бореться із запальними процесами в організмі.

"В зелені містяться також вітамін В і фолад, які позитивно впливають на роботу серця", - резюмувала лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали саму корисну газовану воду, яка допоможе зміцнити імунітет.

А також розповідали про те, що дієтологи повідомили, кому мед категорично протипоказаний.