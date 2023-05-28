Омлет як у французькому ресторані: тримайте простий "секрет" страви

Щоб приготувати ідеальний омлет, немов із французського ресторану, варто знати про один секрет цієї простої, але ситної і смачної страви з яєць.
Як його приготувати - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.
Омлет - страва вишуканої французької кухні. Його готують із яєць, які збивають та обсмажують на сковороді у формі млинця.
Ми звикли класти в омлет все, що завалялося в холодильнику, добряче розбавляючи яйця молоком, вершками або навіть водою.
В класичному французському омлеті нічого окрім яєць, солі, спецій нема. Лише начинка (але це вже окремі складові). Найчастіше це сир, який чудово поєднується з яйцями, але не перебиває смак останніх.
Правильний омлет буде невеликого розміру, м'який та повітряний, складений як книжечка.
Омлет найкраще виходить, коли яйця дуже добре збиті. Жовтки та білки мають перетворитися в однорідну суміш блідо-жовтого кольору.
Не варто додавати вершки, соду, воду або щось ще, тому що страва стане водянистою. Достатньо лише яєць.
Ідеальний омлет на одну порцію складається з 2-3 яєць та начинки.
Але найнеобхідніша умова гарного омлету - це сковорода. Вона має бути з антипригарним покриттям і бажано з товстим дном.
Смажити його найкраще на вершковому маслі. Для омлету з 3 яєць потрібна 1 столова ложка масла та сковорода діаметром 20 сантиметрів.
Для смаження найкраще підійде середня температура, щоб страва точно не пригоріла.
Начинка - за бажанням, але її повинно бути не більше двох столових ложок на один омлет, інакше він не розвалиться.
За технологією приготування омлети поділяють на:
Омлети, приготовлені з додаванням овочів, свіжої зелені, молочних або м'ясних продуктів називають мішаними.
Омлети, в які наприкінці смаження кладуть підготовлені як начинку продукти, називаються фаршированими.
У більшості національних кухонь є свої різновиди омлету: іспанська тортилья, італійська фріттата, японські ому-райсу та ому-соба, з рисом та морепродуктами.
У багатьох регіонах України поширена пряженя - яєчня колочена з борошном і молоком. Готується переважно на салі. Пряженя слобідська готується з додаванням ковбаси, гуцульська - сметани та кукурудзяного борошна.
Дізнайтеся також, як вибрати якісні макарони без варіння.
Раніше ми писали, який продукт не варто додавати в борщ.