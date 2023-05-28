Омлет як у французькому ресторані: тримайте простий "секрет" страви

Що таке ідеальний омлет

Омлет - страва вишуканої французької кухні. Його готують із яєць, які збивають та обсмажують на сковороді у формі млинця.

Ми звикли класти в омлет все, що завалялося в холодильнику, добряче розбавляючи яйця молоком, вершками або навіть водою.

В класичному французському омлеті нічого окрім яєць, солі, спецій нема. Лише начинка (але це вже окремі складові). Найчастіше це сир, який чудово поєднується з яйцями, але не перебиває смак останніх.

Правильний омлет буде невеликого розміру, м'який та повітряний, складений як книжечка.

Домашні хитрощі для смачного омлету

Омлет найкраще виходить, коли яйця дуже добре збиті. Жовтки та білки мають перетворитися в однорідну суміш блідо-жовтого кольору.

Не варто додавати вершки, соду, воду або щось ще, тому що страва стане водянистою. Достатньо лише яєць.

Ідеальний омлет на одну порцію складається з 2-3 яєць та начинки.

Але найнеобхідніша умова гарного омлету - це сковорода. Вона має бути з антипригарним покриттям і бажано з товстим дном.

Смажити його найкраще на вершковому маслі. Для омлету з 3 яєць потрібна 1 столова ложка масла та сковорода діаметром 20 сантиметрів.

Для смаження найкраще підійде середня температура, щоб страва точно не пригоріла.

Начинка - за бажанням, але її повинно бути не більше двох столових ложок на один омлет, інакше він не розвалиться.

Про це варто знати

За технологією приготування омлети поділяють на:

натуральні (тільки яйця, спеції, або яйця з молоком, якщо воно додається),

мішані з гарніром,

фаршировані гарніром.

Омлети, приготовлені з додаванням овочів, свіжої зелені, молочних або м'ясних продуктів називають мішаними.

Омлети, в які наприкінці смаження кладуть підготовлені як начинку продукти, називаються фаршированими.

У більшості національних кухонь є свої різновиди омлету: іспанська тортилья, італійська фріттата, японські ому-райсу та ому-соба, з рисом та морепродуктами.

У багатьох регіонах України поширена пряженя - яєчня колочена з борошном і молоком. Готується переважно на салі. Пряженя слобідська готується з додаванням ковбаси, гуцульська - сметани та кукурудзяного борошна.