Оля Полякова займется политикой: все подробности

Оля Полякова сделала неожиданное заявление
Оля Полякова собралась в политику. О своих планах она рассказала в интервью журналу "Отдохни". Заголовок гласит "Оля Полякова решила всерьез заняться политикой". Фото журнала украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Полякова подтвердила, что это серьезно. Она отметила, что в ее жизни произошло много нового.
"Обо всем по порядку я откровенно рассказала в интервью "Отдохни". О политике, поддержании идеальной фигуры, съемках в "Свингерах", предстоящих стадионных шоу "Королева ночи" в этом году и о многом другом!", - отметила певица.
Оля Полякова идет в политику (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Продюсер Поляковой Михаил Ясинский уверен, артистка сможет избавить страну "от средневековых мужиковатых рефлексов в политике". По его словам, Украина - это исторически матриархальное государство, поэтому женщины являются ее главным "политическим инструментом".
Пользователи сети были очень удивлены таким поворотом событий и оставили множество комментариев.
Скриншот с Instagram
Скриншот с Instagram
Напомним, что Оля Полякова посетила свадьбу Потапа и Насти Каменских и вела стрим с церемонии на своем канале в YouTube.
Ранее сообщалось о том, что самая богатая певица Украины Камалия раскритиковала Полякову.