Оля Полякова займеться політикою: усі подробиці

Оля Полякова зробила неочікувану заяву
Оля Полякова зібралася в політику. Про свої плани вона розповіла в інтерв'ю журналу "Отдохни". Заголовок говорить: "Оля Полякова вирішила всерйоз зайнятися політикою". Фото журналу українська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Полякова підтвердила, що це серйозно. Вона зазначила, що в її житті відбулося багато нового.
"Про все по порядку я відверто розповіла в інтерв'ю "Отдохни". Про політику, підтримку ідеальної фігури, зйомки в "Свінгерах", майбутніх стадіонних шоу "Королева ночі" в цьому році і про багато іншого!", - зазначила співачка.
Оля Полякова йде в політику (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Продюсер Полякової Михайло Ясинський впевнений, артистка зможе позбавити країну "від середньовічних мужиковатих рефлексів в політиці". За його словами, Україна - це історично матриархальна держава, тому жінки є її головним політичним інструментом".
Користувачі мережі були дуже здивовані таким поворотом подій і залишили безліч коментарів.
Скріншот з Instagram
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Оля Полякова відвідала весілля Потапа і Насті Каменських і вела стрім з церемонії на своєму каналі в YouTube.
Раніше повідомлялося про те, що найбагатша співачка України Камалія розкритикувала Полякову.