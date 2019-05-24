Оля Полякова займеться політикою: усі подробиці

Оля Полякова зібралася в політику. Про свої плани вона розповіла в інтерв'ю журналу "Отдохни". Заголовок говорить: "Оля Полякова вирішила всерйоз зайнятися політикою". Фото журналу українська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Полякова підтвердила, що це серйозно. Вона зазначила, що в її житті відбулося багато нового.

"Про все по порядку я відверто розповіла в інтерв'ю "Отдохни". Про політику, підтримку ідеальної фігури, зйомки в "Свінгерах", майбутніх стадіонних шоу "Королева ночі" в цьому році і про багато іншого!", - зазначила співачка.

Оля Полякова йде в політику (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Продюсер Полякової Михайло Ясинський впевнений, артистка зможе позбавити країну "від середньовічних мужиковатих рефлексів в політиці". За його словами, Україна - це історично матриархальна держава, тому жінки є її головним політичним інструментом".

Користувачі мережі були дуже здивовані таким поворотом подій і залишили безліч коментарів.

Дуже розумна і досвідчена, між іншим, зможе дати фору багатьом нашим старперам-політикам!!!

Ой, ні, спасибі. Може краще не треба?

При Порошенко такого не було;

Ось за Олю я буду голосувати. А не за цей набрід;

Скріншот з Instagram

У будь-якому випадку схвалюю. Ви вмієте працювати, у вас є інтелект;

Оля генеральний прокурор, ти розбереш всіх на клітинки;

А чому б і ні. Оля розумна, освічена, десь читала що у неї три вищих освіти;

Скріншот з Instagram

Олюшка, краще співайте;

Нє, в політиці дрескод суворий і нудний;

Я згоден! Але і потім візьмете Самвела міністром культури! Не ну а чого?

Нагадаємо, що Оля Полякова відвідала весілля Потапа і Насті Каменських і вела стрім з церемонії на своєму каналі в YouTube.

Раніше повідомлялося про те, що найбагатша співачка України Камалія розкритикувала Полякову.