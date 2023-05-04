Оля Полякова втрапила в гучний скандал через "хороших руських": подробиці і фото

Співачка Оля Полякова потрапила в скандал через "хороших руських", фото яких вона опублікувала у своїх соцмережах. В бік артистки полетіло багато хейту, адже українці переконані, що "хороших руських" не буває.
Дізнайтеся про деталі скандалу з матеріалу Styler далі.
За словами співачки, кілька днів тому було проведено благодійний захід, на якому збиралися кошти для допомоги українцям.
Разом з Олею в кадрі - "опозиціонери" й іноагенти Ніка Білоцерківська, Олександр Невзоров, а також ще одна українська селебретіз - Соня Плакидюк.
"Вчора відбулася тайна благодійна вечеря у Ніки Білоцерківської з приводу виходу книги Олександра Невзорова "Походження геніальності і фашизму", зібрано грошей на 2 карети швидкої допомоги для парамедиків!" - написала Полякова.
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Далеко не всі шанувальники співачки оцінили жест доброї волі від російських опозиціонерів:
Журналістка Ніка Білоцерківська на початку повномасштабного вторгнення РФ засудила дії Путіна. Вона виїхала з країни, а в РФ її майно арештували і засудили до дев'яти років в'язниці через антивоєнну позицію.
Білоцерківська на початку повномасштабної війни прихистила у себе Олю Полякову з двома доньками у Франції. Про це співачка не раз розповідала у своїх інтерв'ю.
Олександр Невзоров ще у 2012 році під час президентських виборів в РФ, журналіст не лише агітував за Путіна, але й був його довіреною особою.
З початку вторгнення засудив дії Кремля і виїхав з РФ. У червні минулого року Невзоров повідомив, що він та його дружина Лідія отримали українське громадянство за визначні заслуги перед Україною.
В РФ Невзорова засудили до восьми років колонії за "розповсюдження фейків" про російську армію.
Раніше Оля Полякова розповіла про життя мами "заручниці" в Росії.
Також ми писали, що співачка відповіла на чутки про розлучення з чоловіком.