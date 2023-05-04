Оля Полякова попала в громкий скандал из-за "хороших русских": подробности и фото

Певица Оля Полякова попала в скандал из-за "хороших русских", фото которых она опубликовала в своих соцсетях. В сторону артистки полетело много хейта, ведь украинцы убеждены, что "хороших русских" не бывает.
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По словам певицы, несколько дней назад была проведена благотворительное мероприятие, на которой собирались средства для помощи украинцам.
Вместе с Олей в кадре - "оппозиционеры" и иноагенты Ника Белоцерковская, Александр Невзоров, а также еще одна украинская селебретиз - Соня Плакидюк.
"Вчера состоялся тайный благотворительный ужин у Ники Белоцерковской по поводу выхода книги Александра Невзорова "Происхождение гениальности и фашизма", собрано денег на 2 кареты скорой помощи для парамедиков!" - написала Полякова.
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Далеко не все поклонники певицы оценили жест доброй воли от российских оппозиционеров:
Журналистка Ника Белоцерковская в начале полномасштабного вторжения РФ осудила действия Путина. Она уехала из страны, а в РФ ее имущество арестовали и приговорили к девяти годам тюрьмы из-за антивоенной позиции.
Белоцерковская в начале полномасштабной войны приютила у себя Олю Полякову с двумя дочками во Франции. Об этом певица не раз рассказывала в своих интервью.
Александр Невзоров еще в 2012 году во время президентских выборов в РФ журналист не только агитировал за Путина, но и был его доверенным лицом.
С начала вторжения осудил действия Кремля и уехал из РФ. В июне прошлого года Невзоров сообщил, что он и его жена Лидия получили украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной.
В РФ Невзорова приговорили к восьми годам колонии за "распространение фейков" о российской армии.
Ранее Оля Полякова рассказала о жизни мамы "заложницы" в России.
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