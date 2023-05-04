Оля Полякова попала в громкий скандал из-за "хороших русских": подробности и фото

По какому поводу было сделано фото

По словам певицы, несколько дней назад была проведена благотворительное мероприятие, на которой собирались средства для помощи украинцам.

Вместе с Олей в кадре - "оппозиционеры" и иноагенты Ника Белоцерковская, Александр Невзоров, а также еще одна украинская селебретиз - Соня Плакидюк.

"Вчера состоялся тайный благотворительный ужин у Ники Белоцерковской по поводу выхода книги Александра Невзорова "Происхождение гениальности и фашизма", собрано денег на 2 кареты скорой помощи для парамедиков!" - написала Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Соцсети бомбит из-за такой беспечности Поляковой

Далеко не все поклонники певицы оценили жест доброй воли от российских оппозиционеров:

Хороших росіян не було і не буде! Запам'ятайте це назавжди! Сам факт - їхня національність: це уже привід не мати з ними нічого спільного. Я б навіть не дихала з ними одним повітрям.

Просто я не розумію скільки можна тягти росіян в наш інфопростір! Ще й прикривати це все патріотизмом та благодійністю! От, бл*, на всій планеті ніхто більше не влаштовує благодійних вечорів в підтримку України. Тільки харошіє ускіє!

"Хороших" серед росіян немає! Війна триває, і не важливо, яким способом вони хочуть змити нашу кров зі своїх рук… От слів немає від цього вчинку.

Який жах! Для чого ви тягнете "хароших руських" нам в інфо-простір?

Скільки вже можна принижуватися... Губи не болять російські черевики цілувати?

Что известно о "позиции" Белоцерковской и Невзоровой

Журналистка Ника Белоцерковская в начале полномасштабного вторжения РФ осудила действия Путина. Она уехала из страны, а в РФ ее имущество арестовали и приговорили к девяти годам тюрьмы из-за антивоенной позиции.

Белоцерковская в начале полномасштабной войны приютила у себя Олю Полякову с двумя дочками во Франции. Об этом певица не раз рассказывала в своих интервью.

Александр Невзоров еще в 2012 году во время президентских выборов в РФ журналист не только агитировал за Путина, но и был его доверенным лицом.

С начала вторжения осудил действия Кремля и уехал из РФ. В июне прошлого года Невзоров сообщил, что он и его жена Лидия получили украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной.

В РФ Невзорова приговорили к восьми годам колонии за "распространение фейков" о российской армии.