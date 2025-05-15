Оля Полякова пояснила, чому українки часто імітують оргазм

За словами співачки, одним з проявів низької самооцінки для жінок є те, що вони імітують оргазм. Така жінка, пояснює співачка, просто боїться зізнатись чоловіку, що вона не отримала оргазм. Вона не хоче отримати у відповідь щось на кшталт "ти фригідна".

"Часто чоловік не може довести жінку до оргазму, бо не вміє, не розуміє, як. А жінка, замість того, щоб поміняти такого чоловіка, продовжує та імітує оргазм. Бо боїться почути ці образливі слова у відповідь і щоб не образити цього чувака. Взагалі статистика у цьому плані невтішна - 70% жінок не відчувають оргазму і жінки в Україні, мені здається, імітують навіть частіше ніж за кордоном. Бо чоловіки не вміють до нього доводити", - переконана співачка.

Полякова відверто висловилася про ревнощі в стосунках (скріншот)

Також Полякова розповіла, що для жінки важливим елементом підтримки власної сексуальності може бути інтимна естетика, оскільки з віком на цій зоні так само зʼявляються ознаки старіння. Ба більше, "дорослішають" і внутрішні "елементи" цієї зони.

"З віком там зʼявляється пігментація, втрачають тонус мʼязи, це нормально. Але зараз є цілий арсенал засобів, які допомагають цього позбутися", - прямо сказала артистка.

По-перше, вважає вона, в цьому допоможе спорт, оскільки навіть вправи на сідниці додають пружності мʼязам піхви. По-друге, всім відомі вправи Кегеля, які, за словами Полякової, дійсно ефективні. А третє - лазерне омолодження піхви, яке співачка радить особисто, а також філери в інтимні зони, ліпофілінг і навіть пластика.

"Чому ні? Це все арсенал для нашої впевненості", - вважає Полякова.

Окрім цього, зірка висловилася про ревнощі в стосунках. Вони, вважає співачка, мають бути, але важливо розділяти на "правильні" ревнощі токсичні.

"Але коли чоловік не ревнує зовсім, це може говорити, що йому на тебе байдуже взагалі? Тому, мені здається, що тут має бути баланс. Треба, щоб він, скажімо, трохи ревнував, показуючи, що йому не всі рівно, але не сходив з розуму", - пояснила Полякова.