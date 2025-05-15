Оля Полякова объяснила, почему украинки часто имитируют оргазм

По словам певицы, одним из проявлений низкой самооценки для женщин является то, что они имитируют оргазм. Такая женщина, объясняет певица, просто боится признаться мужчине, что она не получила оргазм. Она не хочет получить в ответ что-то вроде "ты фригидная".

"Часто мужчина не может довести женщину до оргазма, потому что не умеет, не понимает, как. А женщина, вместо того, чтобы поменять такого мужчину, продолжает и имитирует оргазм. Потому что боится услышать эти оскорбительные слова в ответ и чтобы не обидеть этого чувака. Вообще статистика в этом плане неутешительная - 70% женщин не испытывают оргазм и женщины в Украине, мне кажется, имитируют даже чаще, чем за границей. Потому что мужчины не умеют до него доводить", - убеждена певица.

Полякова откровенно высказалась о ревности в отношениях (скриншот)

Также Полякова рассказала, что для женщины важным элементом поддержания собственной сексуальности может быть интимная эстетика, поскольку с возрастом на этой зоне так же появляются признаки старения. Более того, "взрослеют" и внутренние "элементы" этой зоны.

"С возрастом там появляется пигментация, теряют тонус мышцы, это нормально. Но сейчас есть целый арсенал средств, которые помогают от этого избавиться", - прямо сказала артистка.

Во-первых, считает она, в этом поможет спорт, поскольку даже упражнения на ягодицы добавляют упругости мышцам влагалища. Во-вторых, всем известные упражнения Кегеля, которые, по словам Поляковой, действительно эффективны. А третье - лазерное омоложение влагалища, которое певица советует лично, а также филлеры в интимные зоны, липофилинг и даже пластика.

"Почему нет? Это все арсенал для нашей уверенности", - считает Полякова.

Кроме этого, звезда высказалась о ревности в отношениях. Она, считает певица, должна быть, но важно разделять на "правильную" ревность и токсичную.

"Но когда мужчина не ревнует совсем, это может говорить, что ему на тебя безразлично вообще? Поэтому, мне кажется, что здесь должен быть баланс. Надо, чтобы он, скажем, немного ревновал, показывая, что ему не все ровно, но не сходил с ума", - пояснила Полякова.