Оля Полякова показала рідкісне фото з чоловіком та повідомила про свято в її родині

Зі слів знаменитості, колись вона думала, що неможливо перебувати у шлюбі так багато років.

“Ну що, 20 років! Мені здавалося, що це неможливо, але він зробив неможливе! Спочатку взяв мене на ручки, а потім навчив ходити і робити все самій. А потім не заважав - тільки підтримував та хвалив! Розумію, що це дещо батьківська позиція, але з жінкою, яка була в дитинстві, неможливо інакше!", - написала Оля.

Оля Полякова з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також вона додала, що виросла у цьому шлюбі, у любові та теплі, стала дорослою, незалежною і самовпевненою.

"І ми тепер батьки нашим прекрасним дівчаткам, а один одному - рідні люди, а ще ми найкращі друзі! Любов? Так, вона сама - доросла, безпечна, затишна!", - підсумувала співачка.

До слова, допис Полякова доповнила оригінальною світлиною, на якій вона тримає цигарку у руках та притуляється зі спини до коханого.

Нагадаємо, минулого року ширилися чутки, що Оля та Буряковський нібито розлучаються. Виконавиця емоційно заявляла, що не збирається цього робити. Ба більше, під час війни їхні стосунки з чоловіком стали куди більш міцними.