Оля Полякова обратилась к Эрдогану с просьбой спасти людей из Мариуполя морем
Оля Полякова попросила президента Турции Реджепа Эрдогана воспользоваться влиянием на агрессора и открыть морской коридор для эвакуации людей из Мариуполя.
Об этом она заявила во время эфира телеканала Freedom.
"Если взять Азовсталь. Мы все видели сколько людей там находится. Там находится 1 000 человек. Там находится много детей. Эти дети 61 день не видели солнца. Вы себе представляете 61 день люди сидят в подвалах?", - сказала она.
Полякова также лично обратилась к Эрдогану с просьбой открыть морской коридор. "Он может спасти жителей Мариуполя и его защитников. Поэтому я прошу вас воспользоваться своим влиянием на агрессора и совершить огромную и очень важную миссию по спасению", - добавила она.
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