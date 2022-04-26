Оля Полякова звернулася до Ердогана з проханням врятувати людей з Маріуполя морем
Оля Полякова попросила президента Туреччини Реджепа Ердогана скористатися впливом на агресора і відкрити морський коридор для евакуації людей з Маріуполя.
Про це вона заявила під час ефіру телеканалу Freedom.
"Якщо взяти Азовсталь. Ми всі бачили скільки людей там знаходиться. Там знаходиться 1 000 осіб. Там знаходиться багато дітей. Ці діти 61 день не бачили сонця. Ви собі уявляєте 61 день люди сидять в підвалах?", - сказала вона.
Полякова також особисто звернулася до Ердогана з проханням відкрити морський коридор. "Він може врятувати жителів Маріуполя і його захисників. Тому я прошу Вас скористатися своїм впливом на агресора і зробити величезну і дуже важливу місію з порятунку", - додала вона.
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