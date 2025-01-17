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Оля Полякова у білому боді посвітила пишним бюстом (фото)

П'ятниця 17 січня 2025 16:00
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Оля Полякова у білому боді посвітила пишним бюстом (фото) Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Співчка Оля Полякова сьогодні святкує свій 46-й день народження. З цієї нагоди артистка поділилася новим гарячим фото, яке вже викликало бурхливе обговорення серед її шанувальників.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Так, виконавиця вирішила привітати себе з днем народження, опублікувавши відвертий допис, наповнений вдячністю та любов’ю до себе і свого життя.

"Ну шо, з днем народження мене! Як воно? Та афігенно!", - пише артистка, додаючи, що, попри стереотипи, у своєму віці вона почувається енергійною, сильною, здоровою, веселою, розумною та "гарною, як сонце".

Полякова наголосила, що важливо бачити свої досягнення, цінувати себе і дякувати за те, ким ти є.

"Люблю себе, свою сімʼю, свою роботу, свою команду, своїх друзів, своє життя! І так я все це заслужила! Дякую вам люди, і всесвіту! Миру нам!", - підсумувала співачка.

Натхненний пост артистка доповнила кадром з нової фотосесії. На ньому вона позує в боді, який ідеально підкреслює її груди.

Оля Полякова у білому боді посвітила пишним бюстом (фото)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Реакція юзерів

У коментарях колеги та шанувальники засипають красуню компліментами, вітають з днем народження та бажають їй здійснення мрій.

  • Оля, ти прекрасна. Нехай цей рік буде тебе вартий
  • Такої, як ти, більше не існує! З днем народження, моя королева
  • Олюсік! Палка красуня на всі часи! Королева наших сердець! Вітаємо!
  • Оля, ти прекрасна. Нехай цей рік буде тебе вартий
  • Бріджит Бордо, циця гарна
  • Ти - суцільний драйв, секс, краса і талант. Захоплюємось тобою всією родиною forever!

Оля Полякова у білому боді посвітила пишним бюстом (фото)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

До слова, раніше ми робили добірку з найкращими образами "Королеви ночі", які неможливо забути.

Також Полякова показала на камеру фігуру "без фільтрів".

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