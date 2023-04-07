На OLX виявлено нову схему аферистів: у чому полягає "розвод"

У чому полягає схема обману

Так, на сайті на ваше оголошення реагує нібито зацікавлений клієнт. Він надсилає продавцеві посилання на фейкове оформлення доставки й пише, що сплатив товар. У жодному разі не проходьте за посиланням, оскільки це обман.

"Хочу, щоб люди знали в обличчя людину, яка наживається на непоінформованості інших. Якщо хтось не в курсі, то кажу - переходити за будь-яким посиланням, яке вам скидають покупці, вам для отримання оплати/підтвердження замовлення не можна", - написала Марія Власюк.

Жінка надала скріншоти листування з шахрайкою, щоб люди знали, як працює афера.

Скріншот листування з шахрайкою (фото: Марія Власюк)

Як захиститися від шахраїв

Власникам банківських карток слід дотримуватися таких порад:

не надавати/не розголошувати третім особам реквізити картки, cvv-код, ПІН-карти, ОТР-паролі, паролі до інтернет- або мобільного банкінгу та ін.

з будь-яких питань щодо заблокованої картки або рахунку звертатися самостійно (передзвонювати) до контактного центру банку;

здійснювати операції тільки на перевірених та офіційних сайтах, не переходити за посиланнями, надісланими продавцями.

Також нагадаємо, що з 1 квітня набули чинності зміни до закону України "Про платіжні послуги", які передбачають повернення коштів клієнту за так званими неправомірними операціями відразу після того, як банк завершить відповідне внутрішнє розслідування.

Втім, досі не розроблено механізмів того, як довести, що операція була "неправомірною".