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Олимпийский чемпион Украины закрутил роман с 17-летней гимнасткой: фото

Автор: Анна Шиканова

Звезда украинской гимнастики начал встречаться с юной спортсменкой

Олимпийский чемпион Украины и шестикратный чемпион Европы гимнаст Олег Верняев начал встречаться с 17-летней гимнасткой Владой Никольченко.

Олегу Верняеву 26 лет, и он родом из Донецка. В 2014 и 2016 году он стал победителем Олимпиады на брусьях. Шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр. В 2015 году стал первым украинским спортсменом, который завоевал Кубок мира по спортивной гимнастике. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он принес первую золотую медаль Украине.

Олимпийский чемпион Украины по гимнастике Олег Верняев

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Владе Никольченко всего 17 лет, но она уже стала лидером сборной Украины по художественной гимнастике. На первом чемпионате мира она заняла четвертое место в многоборье. У нее также несколько медалей Кубка мира и Гран-При. В упражнении с булавами у нее Кубок мира.

Как сообщает сайт телеканала "Футбол", у титулованного олимпийского чемпиона роман с 17-летней гимнасткой. На данный момент неизвестно, как давно пара встречается.

Влада Никольченко

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской области разгорелся скандал из-за отношений 37-летнего мужчины и 14-летней девочки. Пара собирается в будущем узаконить свои отношения.

А также мы рассказывали о том, что девочка Настя из Уханя внезапно закрутила роман с главой Миграционной службы Украины и увела его из семьи.

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