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Олимпийский чемпион со Львова негативно высказался об украинском языке: "на псячей мове не общаюсь"

Новина українською →
Львов, Четверг 19 августа 2021 15:01
Олимпийский чемпион со Львова негативно высказался об украинском языке: "на псячей мове не общаюсь" Львовский спортсмен, олимпиец угодил в скандал из-за русского языка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове разгорается скандал с бронзовым призером Олимпиады, тренером Дмитрием Грачевым. Он в переписке негативно высказался об украинском языке и потребовал от собеседника перейти на русский.

Об этом рассказал экс-нардеп Владимир Вязивский на своей странице в Facebook и разместил скриншоты переписки.

По словам Вязивского, львовский олимпиец и спортсмен задолжал экс-нардепу сумму в 4500 долларов. Когда Грачеву напомнили о долге, он в грубой форме сначала потребовал у собеседника перейти на русский язык, а потом предложил забрать долг на Красной площади в Москве.

Вязивский попросил Грачева не хамить и объяснил, что долг от этого некуда не исчезнет. На что Грачев ответил: "Нормально говори, на псячей мове не общаясь", а потом снова написал, чтобы собеседник к нему обращался на русском языке.

Олимпийский чемпион со Львова негативно высказался об украинском языке: &quot;на псячей мове не общаюсь&quot;Олимпийский чемпион со Львова негативно высказался об украинском языке: &quot;на псячей мове не общаюсь&quot;

"Общество, интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю независимости олимпийцев, которые в частном общения презирают Украину, украинский язык. Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекций и других публичных мероприятий", — написал Владимир Вязивский.

Кто такой Дмитрий Грачев

По данным издания Zaxid.net, Дмитрий Грачев получил бронзу на Олимпиаде в 2004 году в Афинах. Окончил Львовский государственный университет физкультуры, тренировался в спортивном сообществе "Динамо", был признан самым лучником №1 в Украине. За свою победу от Львовского городского совета он получил квартиру. Сейчас Грачев работает тренером в тире во Львове.

Олимпийский чемпион со Львова негативно высказался об украинском языке: &quot;на псячей мове не общаюсь&quot;Дмитрий Грачев

Напомним, ранее мы писали о том, что разгорелся скандал из-за того, что украинские олимпийцы говорили на русском.

А также рассказывали о том, что лагерь под Хмельницким попал в грандиозный скандал из-за патриотических песен.

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