Олімпійський чемпіон зі Львова негативно висловився про українську мову: "псячою мовою не спілкуюся"

У Львові розгорається скандал з бронзовим призером Олімпіади, тренером Дмитром Грачовим. Він у листуванні негативно висловився про українську мову і зажадав від співрозмовника перейти на російську.

Про це розповів екснардеп Володимир В'язівський на своїй сторінці в Facebook Facebook і розмістив скриншоти листування.

За словами В'язівського, львівський Олімпієць і спортсмен заборгував екснардепу суму в 4500 доларів. Коли Грачову нагадали про борг, він в грубій формі спочатку зажадав у співрозмовника перейти на російську мову, а потім запропонував забрати борг на Красній площі в Москві.

В'язівський попросив Грачова не грубіянити та пояснив, що борг від цього нікуди не зникне. На що Грачов відповів: "Нормально говори, псячою мовою не спілкуючись", а потім знову написав, щоб співрозмовник до нього звертався російською мовою.

"Суспільство, цікавить Ваша думка: чи варто запрошувати на урочистості з нагоди незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову. Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів", - написав Володимир В'язівський.

Хто такий Дмитро Грачов

За даними видання Zaxid.net, Дмитро Грачов здобув бронзу на Олімпіаді у 2004 році в Афінах. Закінчив Львівський державний університет фізкультури, тренувався в спортивній спільноті "Динамо", був визнаний самим лучником №1 в Україні. За свою перемогу від Львівської міської ради він отримав квартиру. Зараз Грачов працює тренером у тирі у Львові.

Дмитро Грачов