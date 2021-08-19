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Олімпійський чемпіон зі Львова негативно висловився про українську мову: "псячою мовою не спілкуюся"

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Львів, Четвер 19 серпня 2021 15:01
Олімпійський чемпіон зі Львова негативно висловився про українську мову: "псячою мовою не спілкуюся" Львівський спортсмен, Олімпієць потрапив у скандал через російську мову (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львові розгорається скандал з бронзовим призером Олімпіади, тренером Дмитром Грачовим. Він у листуванні негативно висловився про українську мову і зажадав від співрозмовника перейти на російську.

Про це розповів екснардеп Володимир В'язівський на своїй сторінці в Facebook Facebook і розмістив скриншоти листування.

За словами В'язівського, львівський Олімпієць і спортсмен заборгував екснардепу суму в 4500 доларів. Коли Грачову нагадали про борг, він в грубій формі спочатку зажадав у співрозмовника перейти на російську мову, а потім запропонував забрати борг на Красній площі в Москві.

В'язівський попросив Грачова не грубіянити та пояснив, що борг від цього нікуди не зникне. На що Грачов відповів: "Нормально говори, псячою мовою не спілкуючись", а потім знову написав, щоб співрозмовник до нього звертався російською мовою.

Олімпійський чемпіон зі Львова негативно висловився про українську мову: &quot;псячою мовою не спілкуюся&quot;Олімпійський чемпіон зі Львова негативно висловився про українську мову: &quot;псячою мовою не спілкуюся&quot;

"Суспільство, цікавить Ваша думка: чи варто запрошувати на урочистості з нагоди незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову. Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів", - написав Володимир В'язівський.

Хто такий Дмитро Грачов

За даними видання Zaxid.net, Дмитро Грачов здобув бронзу на Олімпіаді у 2004 році в Афінах. Закінчив Львівський державний університет фізкультури, тренувався в спортивній спільноті "Динамо", був визнаний самим лучником №1 в Україні. За свою перемогу від Львівської міської ради він отримав квартиру. Зараз Грачов працює тренером у тирі у Львові.

Олімпійський чемпіон зі Львова негативно висловився про українську мову: &quot;псячою мовою не спілкуюся&quot;Дмитро Грачов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розгорівся скандал через те, що українські олімпійці говорили російською.

А також розповідали про те, що табір під Хмельницьким потрапив у грандіозний скандал через патріотичні пісні.

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