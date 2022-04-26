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Олимпийский чемпион Денис Силантьев развез медикам, спасателям и ТРО бронежилеты, - "Метинвест"

Фото: Денис Силантьев (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

Олимпийский призер по плаванию, ныне волонтер Денис Силантьев помогает украинцам победить в войне против России. На днях он привез бронежилеты 4-го класса защиты, которые предоставила компания "Метинвест".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что их раздали медикам, участникам ТРО и работникам ГСЧС.

Первыми бронежилеты получили спасатели - именно та бригада, которая разбирала завалы разбомбленного россиянами ТРЦ "Ретровилль".

Также партию "броников" от Силантьева получили медики, которые вывозят раненых из горячих точек. По словам Константина Руденко, замдиректора по лечебно-координационной работе, в защите нуждаются не только врачи и медсестры, но особенно водители «скорых», поэтому такая помощь медикам крайне нужна.

Кроме того, партию бронежилетов получили участники ТРО и военной полиции.

"Но для спасения жизни нужно, чтобы бронежилет был действительно профессиональным, качественным и желательно не ниже четвёртого класса: такие могут выдержать выстрелы не только с автомата, но и даже некоторые осколки от артиллерийского снаряда. К сожалению, бронежилеты такого класса найти сейчас целая проблема, да и стоят они не дешево", - поделился Силантьев.

Он отметил, что волонтерам очень помогает бизнес - в частности, компания "Метинвест", которая и раньше помогала украинцам - и в спорте, и во время пандемии коронавируса.

"Когда началась пандемия коронавируса, они делали очень много для борьбы с ней. А сейчас, помимо всего остального, что они делают, они поставляют броне-плиты для бронежилетов, и закупили импортные бронежилеты 4- класса и пуленепробиваемые каски на сумму более 10 миллионов евро", - рассказал Силантьев.

Как известно, "Метинвест" передала на украинские предприятия 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тысяч бронежилетов для украинских воинов. Также компания закупает за границей готовые средства защиты, а также передает украинским бойцам нужную технику - квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.

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Метинвест