RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олімпійський чемпіон Денис Силантьєв розвіз медикам, рятувальникам і ТРО бронежилети, - "Метінвест"

Фото: Денис Силантьєв (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Олімпійський призер з плавання, нині волонтер Денис Силантьєв допомагає українцям перемогти у війні проти Росії. Днями він привіз бронежилети 4-го класу захисту, які надала компанія "Метінвест".

Про це повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що їх роздали медикам, учасникам ТРО і працівникам ДСНС.

Першими бронежилети отримали рятувальники - саме та бригада, яка розбирала завали розбомбленого росіянами ТРЦ "Ретровілль".

Також партію "броників" від Силантьєва отримали медики, які вивозять поранених з гарячих точок. За словами Костянтина Руденка, заступника директора з лікувально-координаційної роботи, захисту потребують не тільки лікарі і медсестри, але особливо водії «швидких», тому така допомога медикам вкрай потрібна.

Крім того, партію бронежилетів отримали учасники ТРО і військової поліції.

"Але для порятунку життя потрібно, щоб бронежилет був дійсно професійним, якісним і бажано не нижче четвертого класу: такі можуть витримати постріли не тільки з автомата, але і навіть деякі осколки від артилерійського снаряда. На жаль, бронежилети такого класу знайти зараз ціла проблема, та й коштують вони не дешево", - поділився Силантьєв.

Він зазначив, що волонтерам дуже допомагає бізнес - зокрема, компанія "Метінвест", яка і раніше допомагала українцям - і в спорті, і під час пандемії коронавірусу.

"Коли почалася пандемія коронавірусу, вони робили дуже багато для боротьби з нею. А зараз, крім усього іншого, що вони роблять, вони поставляють броні-плити для бронежилетів, і закупили імпортні бронежилети 4 - класу і куленепробивні каски на суму понад 10 мільйонів євро", - розповів Силантьєв.

Як відомо, "Метінвест" передала на українські підприємства 900 тонн спеціальної сталі, з якої виготовлять 90 тисяч бронежилетів для українських воїнів. Також компанія закуповує за кордоном готові засоби захисту, а також передає українським бійцям потрібну техніку - Квадрокоптери, безпілотники та автомобілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест