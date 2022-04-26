Олімпійський чемпіон Денис Силантьєв розвіз медикам, рятувальникам і ТРО бронежилети, - "Метінвест"

Повідомляється, що їх роздали медикам, учасникам ТРО і працівникам ДСНС.

Першими бронежилети отримали рятувальники - саме та бригада, яка розбирала завали розбомбленого росіянами ТРЦ "Ретровілль".

Також партію "броників" від Силантьєва отримали медики, які вивозять поранених з гарячих точок. За словами Костянтина Руденка, заступника директора з лікувально-координаційної роботи, захисту потребують не тільки лікарі і медсестри, але особливо водії «швидких», тому така допомога медикам вкрай потрібна.

Крім того, партію бронежилетів отримали учасники ТРО і військової поліції.

"Але для порятунку життя потрібно, щоб бронежилет був дійсно професійним, якісним і бажано не нижче четвертого класу: такі можуть витримати постріли не тільки з автомата, але і навіть деякі осколки від артилерійського снаряда. На жаль, бронежилети такого класу знайти зараз ціла проблема, та й коштують вони не дешево", - поділився Силантьєв.

Він зазначив, що волонтерам дуже допомагає бізнес - зокрема, компанія "Метінвест", яка і раніше допомагала українцям - і в спорті, і під час пандемії коронавірусу.

"Коли почалася пандемія коронавірусу, вони робили дуже багато для боротьби з нею. А зараз, крім усього іншого, що вони роблять, вони поставляють броні-плити для бронежилетів, і закупили імпортні бронежилети 4 - класу і куленепробивні каски на суму понад 10 мільйонів євро", - розповів Силантьєв.

Як відомо, "Метінвест" передала на українські підприємства 900 тонн спеціальної сталі, з якої виготовлять 90 тисяч бронежилетів для українських воїнів. Також компанія закуповує за кордоном готові засоби захисту, а також передає українським бійцям потрібну техніку - Квадрокоптери, безпілотники та автомобілі.