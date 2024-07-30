На Олімпіаді-2024 покажуть українське кіно: про який фільм йдеться

На Олімпіаді-2024 в Парижі покажуть документальний фільм Алана Бадоєва “Довга доба", який вже встиг “наробити шуму" серед світової кіноспільноти .

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на команду режисера.

Де і коли покажуть кіно

Відомо, що показ драми, створеної на основі 200 годин відеоматеріалів, знятих простими українцями на їхні смартфони по всій країні під час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, відбудеться 3 серпня у паризькому парку La Villette, де вперше в історії Олімпійських Ігор наше Міністерство молоді та спорту ініціювало унікальний культурно-інформаційний майданчик VOLIA SPACE.

Зазначимо, що Бадоєв, також завітає на захід, щоб поспілкуватися з українцями закордоном, а також ще раз нагадати світові про війну, яку Росія веде проти нашого народу.

“Це “капсула часу”, яка свідчить про злочини Росії очима українців, і які не має забути світ", - говорить про картину режисер, який не так давно заявив про "поповнення" в сім'ї.

Алан Бадоєв (фото: прес-служба режисера)

Додамо, що у VOLIA SPACE протягом усіх ОІ-2024 відбуватимуться зустрічі з відомими українськими спортсменами, культурними діячами і публічними особистостями, які розповідатимуть про сьогодення України під час повномасштабного вторгнення росії, умови, в яких готувалися до Олімпійських Ігор наші спортсмени, складнощі, яких зазнає українська інфраструктура через постійні атаки країни-агресора.

Український дім в Парижі працюватиме до 10 серпня.

Зауважимо, що “Довгу добу" вже стигли переглянути в понад 30 країнах світу.

Також спеціальні покази стрічки відбулися в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, Раді Європи і доступні для завантаження на стрімінгових сервісах Netflix та британській відеоплатформі OD365.

Нагадаємо, що переглянути фільм Бадоєва можна також і на YouTube.