Ольга Сумська зізналася, чи відновила стосунки з рідною сестрою після конфлікту

Відомо, що до початку повномасштабної війни сестри спілкувалися доволі рідко. Проте з 2024 року їхні контакти практично припинилися.

Причиною такого розриву стала донька Ольги - Антоніна Паперна, яка мешкає в Росії та досі не висловилася про війну в Україні, що викликало критику та вплинуло на ставлення в родині.

Ольга Сумська з Антоніною Паперною (фото: instagram.com/olgasumska)

Журналістка запитала у знаменитості, чи можливе примирення з сестрою Наталею та чи є шанси, що вся родина збереться за різдвяним столом.

На це акторка зазначила, що намагається робити кроки для відновлення стосунків, але поки що Наталія не відповідає взаємністю і уникає контакту.

"Я чекаю від неї цього дзвінка і якщо він пролунає, то я буду щаслива. Я періодично їй дзвоню. Уві сні я бачу нашу зустріч, і часто", - поділилася артистка.

Як згадувала раніше Ольга, під час церемонії нагородження Шевченківських лауреатів, яка відбулася цього року в театрі Івана Франка, Наталія не підійшла до неї, щоб привітатися.

"Всі вітаються, сестра не повертає голову, і це всі бачать. Можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче! Я готова спілкуватися, я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама", - розповіла зірка.

Наталія Сумська (фото: instagram.com/sumskanataliia)

Посварився зі своєю зірковою тіткою також син Сумської-старшої - В’ячеслав Хостікоєв.

Він засудив дії своєї двоюрідної сестри, що живе в Росії, на що Ольга відповіла, підтримавши свою доньку. Це призвело до напруженості у родинних відносинах, оскільки кожен з членів родини став на свій бік у конфлікті.

В’ячеслав Хостікоєв (фото: instagram.com/khostikoiev)