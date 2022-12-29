Ольга Сумська - про доньку, яка живе в Росії: "Їй дуже важко"

Відома українська акторка Ольга Сумська розповіла, чи вдасться їй на новорічні свята побачитися зі старшою донькою, акторкою Тонею Паперною. Зазначимо, що зараз дівчина живе у Росії.

Чи приїде вона в Україну

За словами Сумської, вона навіть не може уявити, коли знову зустрінеться з донькою та онуками, які зараз перебувають у Росії.

Акторка каже, що зараз Тоні та усій її родині дуже важко. Також Паперна не має змоги покинути країну-агресорку та вимушена залишатися у Москві.

"Вона ніяк не може приїхати. Це просто неможливо з усіх боків. Це важко. Їй дуже важко. Це найважче, що можна взагалі уявити", - сказала Сумська.

Ольга Сумська зі старшою донькою Тонею Паперною (instagram.com/olgasumska)

Додамо, що Антоніна живе у Росії з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем. Вони виховують двох спільних дітей - 4-річну доньку Єву та 2-річного сина Даніїла.

Зазначимо, що Паперна мовчить про війну в Україні. Сумська заявляла, що українці в Росії знаходяться в режимі жахливого терору, тому і не можуть висловитися.

Антоніна Паперна з чоловіком-росіянином (instagram.com/olgasumska)