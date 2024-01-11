Олена Зеленська заселила багатодітну родину у новий будинок: "Передала ключі"

Олена Зеленська заселила велику родину Сомових у новий будинок

"Передала сьогодні ключі від нового дому великій прийомній родині Сомових, яка через окупацію втратила свій будинок у Бериславі Херсонської області. Тепер дім батьків-вихователів і восьми дітей, збудований у межах проекту Фундації “Адреса дитинства", на Черкащині", - пише Олена.

Варто сказати, що будинок просто неймовірний. Він світлий, великий, має все необхідне обладнання для того, щоб дітям і дорослим було комфортно та спокійно жити у ньому разом, проводити сімейні вечори та насолоджуватися затишком.

Олена Зеленська заселила багатодітну родину у новий будинок (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Варто нагадати, що велика прийомна родина Сомових, втратила все у місті Берислав, що знаходиться у Херсонській області. В родині яка пережила чимало, від переховувань у підвалі місцевого заводу до втрати свого великого двоповерхового будинку та власного бізнесу, зростають восьмеро дітей і кожному потрібен власний простір.

На фотографіях можна помітити, наскільки діти щасливі отримати ключі від нового власного будинку, де є простір та свобода дій.

"Новий дім саме такий, який потрібен великій родині: площею понад 285 метрів, має 5 кімнат для дітей і кімнату для батьків, приміщення для навчання та ігор, кухню, вбиральні, обладнаний власним генератором і надійним сховищем.На прохання батьків звели ми його на Черкащині, бо тут для родини вже все рідне й зрозуміле, діти пішли до школи та знайшли нових друзів", - зазначила Олена у дописі.

Перша леді разом з новими власниками роздивлялась будинок і раділа не менше, ніж діти Сомових, адже подарувати такій родині власну оселю - це гарний привід для радості та гордості за себе і свою команду.

Олена Зеленська заселила багатодітну родину у новий будинок (фото: facebook.com/olenazelenska.official)