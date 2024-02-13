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Олена Зеленська запустила особливу програму ментальної підтримки: для кого вона

Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська запустила оновлену програму підтримки ментального здоров’я, але цього разу вона є особливою, оскільки створена для тих, хто обергіає всіх протягом свого життя - вона для мам.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль першої леді та ініціативи "Ти як?".

Яка мета оновленої програми першої леді 

Олена Зеленська започаткувала Всеукраїнську програму ментального здоров’я "Ти як?". Суть Ініціативи у тому, що сімейні лікарі тепер лікуватимуть не лише фізичні проблеми за необхідністю, а й безплатно надаватимуть психологічну підтримку українцям. 

В рамках ініціативи першої леді, вже близько 70 тисяч фахівців пройшли спеціальне навчання за програмою mhGAP. Варто зазначити, що це державне рішення реалізується в Україні вперше.

"Сімейний лікар піклується про тих, хто піклується про всіх", - саме так звучить слоган компанії. 

"Сімейний лікар оберігає фізичне й ментальне здоров’я мам. Нова комунікаційна кампанія "Ти як?" - саме про це. Бо дуже важливо, щоб наші мами знали: до сімейного можна й треба звертатися не лише тоді, коли серце болить фізично, а й тоді, коли зле через тривогу та стрес", - пише Олена на сторінці програми.

Заради цієї ініціативи було знято спеціальний чутливий ролик, в якому продемонстровано, наскільки важливо зберігати спокій своїх мам. Адже часто від їхнього стану залежить і стан дитини, навіть, якщо вона вже доросла. І для того, щоб самі матусі зрозуміли, що бути "не в ресурсі" - це нормально і ці почуття не варто в собі ховати.

"Покажіть ці ролики своїм мамам. І мамам мам. Розкажіть їм, що це ОК - коли на душі не ОК. Бо й у старшого покоління маємо подолати стигму щодо звернень по фахову допомогу. Та закласти переконання: дбати про себе треба з такою ж увагою, як і про рідних", - йдеться на сторінці програми.

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Олена Зеленська