Олена Зеленська зачарувала мережу простотою свого нового образу (фото)

Олена Зеленська здивувала новим образом

Дружина президента обирає стримані образи та кольори для своїх образів, адже саме вони допомагають їй відповідати статусу. Кожен її образ - це прихований меседж для всього світу. Іноді здається, що Олена більше каже своїми аксесуарами, тобто, підкреслює кожну свою промову.

Останнім часом Зеленська часто обирає чорний колір для своїх луків, можливо через зимовий сезон та доречність цього кольору у сучасній моді, адже це класика.

Крайній образ Олени не обійшовся без чорного кольору, оскільки жінка обрала чорні класичні брюки та чорну кофтинку. А ось зверху пані Зеленська обрала піджак у клітинку, який зробив цей образ не таким траурним та додав йому колірної гами.

Доповненням до образу стали золоті й досить масивні сережки, а також пані Олена взула чорні лофери, які Олена вже взуває неодноразово. Та це не дивно, оскільки саме лофери є трендом двох останніх років. А дружина президента слідкує за модою та й сама може не лише слідувати трендам, а ще й задавати їх.

Олена Зеленська здивувала новим образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Що стало причиною останнього виходу Зеленської

Олена прибула у Львівську область заради того, щоб обговорити питання шкільної реформи харчування, що є дуже важливим для українських школярів.

"Говорила про це на робочій нараді, присвяченій реалізації Стратегії реформи шкільного харчування у львівській області й тиражуванню її успішних кейсів у громадах", - пише перша леді.

"Для мене ж головне - щоб реформа набирала обертів, щоб не було роздумів: «Чи на часі?» Бо це те саме, що спитати: "Чи на часі здоров’я моїх дітей?" Думаю, відповідь очевидна", - доповнила Зеленська.

Олена Зеленська здивувала новим образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)