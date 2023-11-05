Олена Зеленська у стильному вбранні зустрілась з пані Урсулою Фон дер Ляєн

Яке вбрання обрала перша леді

Для зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн дружина президента обрала стильний та стриманий образ.

Жінка одягнула класичні чорні брюки, вільного крою, гольф чорного кольору, а також піджак-пальто з твіду, що є дуже модним цього року.

А ось доповнила образ Олена своїми улюбленими туфлями човниками також у чорному кольорі.

Цього разу перша леді вирішила не розбавляти свій лук яскравими кольорами та проявити серйозність. Адже чорний колір символізує консервативність і строгість у поглядах.

Без прикрас не обійшлося, адже на Олені можна помітити цікаві сережки із жовтого золота у формі краплі.

Образ Олени Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Олена Зеленська подякувала Урсулі фон дер Ляєн

Перша леді зустрілась з Урсулою фон дер Ляєн заради того, щоб подивитися, які автобуси приїхали до України в рамках ініціативи, яку вони створили разом.

"Торік під час візиту до Європарламенту розповіла про це Президентці Єврокомісії пані Урсулі фон дер Ляєн. І ось у межах ініціативи "Шкільні автобуси для України", яку ми започаткували разом із пані Урсулою, українські громади отримують понад 370 автобусів", - каже Олена Зеленська.

Насправді наявність великої кількості автобусів для українських школярів є дуже важливою частиною освіти. Особливо, враховуючи те, що вони можуть бути корисними не лише школярам.

"В історії української оборони у звичайних шкільних автобусів була б окрема й дуже героїчна сторінка. Бо саме на них у перші дні довелось евакуйовувати людей із Бучі, Ірпеня, Гостомеля, міст на сході. Саме вони рятували життя й допомагали в обороні. А нині це прямий маршрут у майбутнє дітей і всієї країни посеред війни. Ось що таке шкільні автобуси, ось чому вони важливі", - пригадала важливість автобусів Зеленська.

Серед тих автобусів, які передали Україні є ті, що мають підйомники для учнів, які користуються кріслами колісними. Тож інклюзивність нашої освіти зростає, а доступ до неї покращується.

"Дякуємо пані Урсулі, Європейському Союзу, країнам ЄС і польським друзям із Фонду міжнародної солідарності Польщі та польського Банку крайового господарства за те, що все це стало можливим", - щиро подякувала Олена.

Також перша леді додала, що ці 370 автобусів будуть розподілені між Київською, Сумською, Миколаївською, Дніпропетровською, Львівською та Чернігівською Областями.

Олена Зеленська подякувала пані Урсулі фон дер Ляєн(фото: facebook.com/olenazelenska.official)