UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олена Зеленська у стильному вбранні зустрілась з пані Урсулою Фон дер Ляєн

Олена Зеленська вразила новим образом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Перша леді України зустрілась з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн з нагоди їхньої спільної ініціативи "Шкільні автобуси для України" та щиро подякувала їй за допомогу показавши черговий доречний образ.

Про те, які саме слова вдячності висловила пані Зеленська та у якому вбранні, розповідає РБК-УКраїна (проект Styler) з посиланням на допис першої леді у Facebook.

Яке вбрання обрала перша леді

Для зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн дружина президента обрала стильний та стриманий образ. 

Жінка одягнула класичні чорні брюки, вільного крою, гольф чорного кольору, а також піджак-пальто з твіду, що є дуже модним цього року. 

А ось доповнила образ Олена своїми улюбленими туфлями човниками також у чорному кольорі. 

Цього разу перша леді вирішила не розбавляти свій лук яскравими кольорами та проявити серйозність. Адже чорний колір символізує консервативність і строгість у поглядах. 

Без прикрас не обійшлося, адже на Олені можна помітити цікаві сережки із жовтого золота у формі краплі.

Образ Олени Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Олена Зеленська подякувала Урсулі фон дер Ляєн

Перша леді зустрілась з Урсулою фон дер Ляєн заради того, щоб подивитися, які автобуси приїхали до України в рамках ініціативи, яку вони створили разом. 

"Торік під час візиту до Європарламенту розповіла про це Президентці Єврокомісії пані Урсулі фон дер Ляєн. І ось у межах ініціативи "Шкільні автобуси для України", яку ми започаткували разом із пані Урсулою, українські громади отримують понад 370 автобусів", - каже Олена Зеленська.

Насправді наявність великої кількості автобусів для українських школярів є дуже важливою частиною освіти. Особливо, враховуючи те, що вони можуть бути корисними не лише школярам. 

"В історії української оборони у звичайних шкільних автобусів була б окрема й дуже героїчна сторінка. Бо саме на них у перші дні довелось евакуйовувати людей із Бучі, Ірпеня, Гостомеля, міст на сході. Саме вони рятували життя й допомагали в обороні. А нині це прямий маршрут у майбутнє дітей і всієї країни посеред війни. Ось що таке шкільні автобуси, ось чому вони важливі", - пригадала важливість автобусів Зеленська. 

Серед тих автобусів, які передали Україні є ті, що мають підйомники для учнів, які користуються кріслами колісними. Тож інклюзивність нашої освіти зростає, а доступ до неї покращується. 

"Дякуємо пані Урсулі, Європейському Союзу, країнам ЄС і польським друзям із Фонду міжнародної солідарності Польщі та польського Банку крайового господарства за те, що все це стало можливим", - щиро подякувала Олена.

Також перша леді додала, що ці 370 автобусів будуть розподілені між Київською, Сумською, Миколаївською, Дніпропетровською, Львівською та Чернігівською Областями. 

Олена Зеленська подякувала пані Урсулі фон дер Ляєн(фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Раніше ми писали про те, що Олена Зеленська вразила модним осіннім образом.

Також читайте наш матеріал про пари, стилем яких захоплюється весь світ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена ЗеленськатрендиУрсула фон дер Ляйєн