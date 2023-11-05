Елена Зеленская в стильном наряде встретилась с госпожой Урсулой Фон дер Ляен

Какой наряд выбрала первая леди

Для встречи с Урсулой фон дер Ляен супруга президента выбрала стильный и сдержанный образ.

Женщина надела классические черные брюки, свободного кроя, гольф черного цвета, а также пиджак-пальто из твида, что является очень модным в этом году.

А вот дополнила образ Елена своими любимыми туфлями лодочками также в черном цвете.

В этот раз первая леди решила не разбавлять свой лук яркими цветами и проявить серьезность. Ведь черный цвет символизирует консервативность и строгость во взглядах.

Без украшений не обошлось, ведь на Елене можно увидеть интересные серьги из желтого золота в форме капли.

Образ Елены Зеленской (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Елена Зеленская поблагодарила Урсули фон дер Ляен

Первая леди встретилась с Урсулой фон дер Ляен для того, чтобы посмотреть, какие автобусы приехали в Украину в рамках инициативы, которую они создали вместе.

"В прошлом году во время визита в Европарламент рассказала об этом Президенте Еврокомиссии госпожа Урсули фон дер Ляен. И вот в рамках инициативы "Школьные автобусы для Украины", которую мы начали вместе с госпожой Урсулой, украинские общины получают более 370 автобусов", - говорит Елена Зеленская.

На самом деле наличие большого количества автобусов для украинских школьников очень важная часть образования. Особенно, учитывая, что они могут быть полезны не только школьникам.

"В истории украинской обороны у обычных школьных автобусов была бы отдельная и очень героическая страница. Именно на них в первые дни пришлось эвакуировать людей из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, городов на востоке. Именно они спасали жизнь и помогали в обороне. А сейчас это Прямой маршрут в будущее детей и всей страны посреди войны. Вот что такое школьные автобусы, вот почему они важны", - вспомнила важность автобусов Зеленска.

Среди тех автобусов, которые передали Украине есть подъемники для учеников, которые пользуются колесными креслами. Так что инклюзивность нашего образования растет, а доступ к нему улучшается.

"Благодарим госпожу Урсулу, Европейский Союз, страны ЕС и польских друзей из Фонда международной солидарности Польши и польского Банка краевого хозяйства за то, что все это стало возможным", - искренне поблагодарила Елена.

Первая леди добавила, что эти 370 автобусов будут распределены между Киевской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Львовской и Черниговской Областями.

Елена Зеленская поблагодарила госпожу Урсули фон дер Ляен (фото: facebook.com/olenazelenska.official)