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Олена Зеленська розповіла про спільну мрію з чоловіком

Олена та Володимир Зеленські (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська розповіла про спільну мрію з чоловіком Володимиром Зеленським, яка з’явилась під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю першої леді Пірсу Моргану.

Олена Зеленська озвучила спільну мрію з Володимиром

Під час інтерв’ю журналіст пригадав теплі слова, які Володимир Зеленський адресував своїй дружині. 

"Вона моя любов, вона мій найкращий друг, вона справді мій найкращий друг, вона патріотка і вона глибоко любить Україну, вона чудова мати", - пригадав Морган слова Володимира.

Це підтверджує, що у стосунках Олени та Володимира немає жодних проблем, крім того, що вони не мають можливості проводити разом багато часу. 

"Мені пощастило, що він часто мені говорить. Але ми справді друзі, ми друзі і я думаю, що це секрет наших стосунків, у нас немає проблем один з одним, ми розуміємо одне одного і підтримуємо. Це не просто слова", - каже Олена про нинішні стосунки з Зеленським. 

Олена та Володимир Зеленські (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Також у потоці розмови про стосунки з чоловіком під час війни, пані Зеленська озвучила спільну мрію з Володимиром зараз. 

"Ми мріємо достатньо часу побути разом, достатньо часу, щоб нікуди не поспішати, нічого не планувати, ні про що не хвилюватися. Це зараз мрія, а не щось надзвичайне, просто спокійно провести час разом", - озвучила спільну думку дружина президента.

 

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Володимир ЗеленськийОлена Зеленська