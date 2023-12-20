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Олена Зеленська показала новий образ у пастельних тонах (фото)

Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська в черговий раз підкорила публіку своїм стриманим та досить цікавим образом у пастельних тонах.

Про те, в якому саме образі перша леді з’явилась на крайній зустрічі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Зеленської.

Олена Зеленська вразила новим образом 

Перша леді України полюбляє поєднувати в одному образі спокійні кольори, що дозволяють їй виглядати стильно, елегантно та цікаво, а також надсилати важливі меседжі всьому світові. 

Зеленська не любить одягати яскраві й кричущі вбрання, адже це не відповідає її статусу, хоча й адекватно сприймається у діловому світі. Проте Олена ніколи не любила яскравість - вона обирає бути елегантною. 

В гардеробі дружини президента досить часто можна помітити чорні, сірі, бежеві, білі та світлі вбрання різних відтінків. І варто сказати, що пастельні кольори дуже личать першій леді. Вони підкреслюють її красу, до того ж природну, роблять її силует більш вираженим та діловим. 

Олена Зеленська поєднала пастельні кольори в одному образі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Так, на крайню зустріч Олена обрала цікавий образ у білому та коричневому кольорах. Пані Зеленська вибрала класичний брючний костюм світлого коричневого кольору, а під низ обрала білу сорочку на ґудзиках під горло. 

Свій стриманий образ у пастельних тонах Олена доповнила доволі масивними золотими сережками та легким макіяжем. Й до речі, вперше на вустах Зеленської було помітно помаду нюдового кольору. 

Зазвичай жінка обирає блиск для губ або ж взагалі непомітні кольори помади чи олівців для губ. Тож, це також стало здивуванням для багатьох, адже для Олени це щось нове. 

Проте такий нюдовий колір помади з коричневим відтінком, дуже підкреслює колір очей першої леді та ніби робить завершеним образ дружини Володимира Зеленського. А також додає йому ніжності та жіночності.

Олена Зеленська поєднала пастельні кольори в одному образі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

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Олена Зеленськатренди