UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олена Зеленська у дипломатичному образі заговорила про насильство (фото)

Олена Зеленська в дипломатичному образі підняла питання насильства (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська щоразу запроваджує нові й нові проекти, що допомагають розв’язувати ті питання, які під час війни знаходяться на другому плані.

Про те, в якому образі пані Олена виступила на відкритті кампанії проти насильства, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першої леді.

Олена Зеленська у дипломатичному образі запустила кампанію проти насильства 

За останній місяць дружина президента мала нагоду відвідати велику кількість ділових зустрічей і це не дивно, адже незабаром кінець року та потрібно встигнути завершити всі справи та проекти. 

Цього разу Олена разом з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною за підтримки UNFPA запустили кампанію "Зроби крок. Чуйність перемагає насильство".

 Її старт присвячений міжнародній акції "16 днів активізму проти насильства", що триває щороку з 25 листопада до 10 грудня та підіймає дуже важливі теми суспільства, які часто замовчуються. 

З цієї нагоди пані Зеленська одягла стильний та досить стриманий брючний костюм сірого кольору. Він складається зі штанів палаццо та піджака вільного крою. 

Також жінка одягла під жакет світло-сіру сорочку під горло та доповнила образ чорними шкіряними чоботами.

В якості аксесуарів Олена обрала масивні сережки, які виглядають ніби плетіння колосків. А також з кишені піджака трохи виглядає хустка. 

Досить дивно, що цього разу перша леді вирішила відмовитись від брошок, які завжди посилюють сенс зустрічей. 

Зеленська в дипломатичному образі підняла питання насильства (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Про що Зеленська говорила на зустрічі 

"Усі ми живемо нині новинами з фронту, повідомленнями про обстріли, про постраждалих від російської агресії. І часто поза увагою залишаються інші повідомлення, за якими теж трагедії", - наголошує пані Зеленська.

Олена підняла серйозні та дуже щемливі теми домашнього, психологічного та фізичного насильства, які є ніби не надто важливими зараз. 

"Поки країна бореться зі спільним агресором, багато внутрішніх, родинних агресорів продовжують напади. Не лише фізичні. Бо насилля буває психологічне - коли не побили, але принизили, довели до сліз, до самогубства. Або економічне - коли жертва не може піти від аб’юзера, бо залежить у коштах, у їжі, у житлі", - каже дружина президента.

Головна ідея цієї кампанії в тому, що з насильством допомагають боротися навіть маленькі кроки. Небайдужість врятує чиєсь життя, якщо не мовчати, не відвертатись.

"Говорити про насильство щодо себе чи щодо близьких не соромно - це відповідально. Боротися з домашнім агресором - те саме, що боротися з тим, хто напав на твою країну, твій дім", - підсумувала перша леді.

Зеленська в дипломатичному образі підняла питання насильства (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Раніше ми розповідали про те, як Олена Зеленська виступила на жіночому конгресію з акуратними локонами.

Також читайте наш матеріал про те, що Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Зеленськатренди