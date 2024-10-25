Олена Тополя "оживила" вірш Лесі Українки у новій пісні: що з цього вийшло

Свою нову роботу співачка присвятила класичній українській літературі. Вона виконала твір на вірш Лесі Українки "Як дитиною, бувало…", в якому відчувається глибокий зв'язок з дитинством артистки.

"Цей вірш дуже нагадує мене в дитинстві. Він прямо як рідненький ліг на серце. Я щаслива, що мала змогу виконати таку пісню на такий прекрасний вірш, і що саме мені випала ця можливість. Я сподіваюся, що твір житиме довго і надихатиме молодь вивчати наших поетів, письменників і героїв, знаних у світі", - зізналася Олена.

"Вірш Лесі Українки відображає непохитну силу її особистості та духу. Вона з дитинства зробила вибір писати українською, ставши символом волелюбності та національної самосвідомості. Вона не лише Українка за псевдонімом, але й за станом душі, залишивши нам приклад сильної волі, сміливих думок і незламного духу", - додала вона.

Цікаво, що до роботи над піснею було залучено мультижанрового музиканта NeuroBandura, який за допомогою штучного інтелекту написав музику до цього твору.

Його унікальний підхід до поєднання різних музичних стилів додає глибини та сучасного звучання класичному поетичному тексту.