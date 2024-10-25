Елена Тополя "оживила" стихотворение Леси Украинки в новой песне: что из этого вышло

Свою новую работу певица посвятила классической литературе. Она исполнила произведение на стихотворение Леси Украинки "Як дитиною, бувало…", в котором чувствуется глубокая связь с детством артистки.

"Это стихотворение очень напоминает меня в детстве. Он прямо как родненький лег на сердце. Я счастлива, что имела возможность исполнить такую песню на такое прекрасное стихотворение, и что именно мне выпада такая возможность. Я надеюсь, что произведение будет долго жить и вдохновлять наших поэтов, писателей и героев, известных в мире", - призналась Елена.

"Стихотворение Леси Украинки отражает непоколебимую силу ее личности и духа. Она с детства сделала выбор - писать на украинском, став символом свободолюбия и национального самосознания. Она не только Украинка по псевдониму, но и по состоянию души, оставив нам пример сильной воли, смелых мыслей и несокрушимости духа", - добавила она.

Интересно, что к работе над песней был привлечен мультижанровый музыкант NeuroBandura, который с помощью искусственного интеллекта написал музыку к этому произведению.

Его уникальный подход к сочетанию разных музыкальных стилей придает глубины и современного звучания классическому поэтическому тексту.