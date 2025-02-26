Олена Мозгова зачарувала новими фото доньки-красуні, яку народила в 40 років

Річ у тім, що сьогодні, 26 лютого, дівчинці виповнюється 10 років. У зв'язку з цим зіркова мама присвятила їй відразу кілька публікацій.

"Спасибі за кожен момент щастя протягом цих 10 років! Так, це дійсно неймовірне щастя бути твоєю мамою! Люблю абсолютно, безмежно і безумовно, моя принцеса Соломія", - написала Мозгова.

Також вона опублікувала фото з донькою, яка росте справжньою красунею.



Олена Мозгова з донькою Соломією (фото: instagram.com/olenamozgova1)

У ще одній публікації вона показала, як вітала доньку. На цьому фото Соломія позує з величезним букетом білих троянд і пакетом, у якому очевидно її подарунок.



Дочка Мозгової (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Потім вона відкрила завісу, в якій тематиці її дочка святкуватиме день народження. Судячи з усього, 10-річна Соломія фанатіє від Гаррі Поттера і саме в цій стилістиці вирішила вдягнутися на свято.

"Вибір Соломії - ну звичайно ж, Гриффіндор", - зазначила продюсерка.



Дочка Мозгової та Девіда Аксельрода (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Як відреагували в мережі

Фоловери Олени Мозголової почали коментувати її фото, багато хто зазначив, що Соломія росте справжньою красунею:

"Яка у вас красива донечка. Очей не відвести"

"Яка красуня. Нехай буде щасливою"

"Красиві"

"Які красиві! У Соломії погляд тата"

"Вона так схожа на вас"

"З днем народження! Нехай росте щасливою".



Дочка Мозгової Соломія (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Нагадаємо, Мозгова - донька легендарного співака і композитора Миколи Мозгового.

У неї троє дочок від різних чоловіків. Першим чоловіком Мозгової був український хокеїст Валентин Олецький. Вдруге вона вийшла заміж за чоловіка на ім'я Дмитро, від якого народила доньку Зою.

Близько 10 років була у шлюбі з популярним співаком Олександром Пономарьовим. У них народилася дочка Євгенія.

Потім Мозгова вийшла заміж за співака Володимира Ткаченка (Девіда Аксельрода). У 2015 році у них народилася дочка Соломія. Мозговій на той момент було 40 років.



Олена Мозгова з Девідом Аксельродом і дочкою (фото: instagram.com/david__axelrod)