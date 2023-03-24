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Олексій Суханов завітав до дітей, які проходять реабілітацію від Фонду Ахметова

Олексій Суханов завітав до дітей, які проходять реабілітацію від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Амбасадор музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, ведучий та актор Олексій Суханов завітав до дітей, які проходять курс лікування в одному із санаторіїв Закарпаття. Він поговорив з ними про майбутнє після нашої перемоги, розпитав про плани та мрії.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Зустрічаючись з людьми в коридорах санаторію, спілкуючись з ними - і не тільки під час інтерв’ю - дивився їм в очі. У тих очах дуже багато болю, але не менше в них і сили! Тієї внутрішньої сили, яка загартовує, хай і залишаючи на серці шрами, яка робить нас гнучкими наче хребет, твердими наче сталь", - повідомив телеведучий.

У проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей" можуть взяти участь діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

Залишити заявку можна за посиланням: https://forms.gle/E5QkJ5SLSPsSrMEU6. Подробиці та уточнення - за безкоштовним номером 0 (800) 509 001.

Проект було створено у 2016 році для допомоги дітям із Донецької та Луганської областей: за цей час для хлопців та дівчат було проведено 144 реабілітаційних курси в кращих санаторіях України.

За 17 років за програмою підтримку отримали понад 5 млн дітей.

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