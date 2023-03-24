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Алексей Суханов посетил детей, которые проходят реабилитацию от Фонда Ахметова

Алексей Суханов посетил детей, которые проходят реабилитацию от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Посол музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, ведущий и актер Алексей Суханов посетил детей, которые проходят курс лечения в одном из санаториев Закарпатья. Он поговорил с ними о будущем после нашей победы, расспросил планы и мечты.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Встречаясь с людьми в коридорах санатория, общаясь с ними - и не только во время интервью - смотрел им в глаза. В тех глазах очень много боли, но не меньше у них и силы! Той закаляющей внутренней силы пусть и оставляя на сердце шрамы, которая делает нас гибкими как позвоночник, твердыми как сталь", - сообщил телеведущий.

В проекте "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" могут принять участие дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке: https://forms.gle/E5QkJ5SLSPsSrMEU6. Подробности и уточнения – по бесплатному номеру 0 (800) 509 001.

Проект был создан в 2016 году для помощи детям из Донецкой и Луганской областей: за это время для ребят было проведено 144 реабилитационных курса в лучших санаториях Украины.

За 17 лет по программе поддержку получили более 5 млн. детей.

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