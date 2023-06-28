Олексій Суханов розповів про стосунки з батьками, які підтримують Путіна в Росії (відео)

Телеведучий каже, що раніше ми могли боятися багатьох речей, але з часом перестаємо це робити. І це є процес зміни обставин, на який ми не впливаємо.

"Ти знаєш, бувають моменти в житті, і я шкодую, якщо відверто, що таке сталося, коли сторонні стають рідними, а рідні не доводять свою спорідненість", - заявив Олексій.

Дьомін поцікавився, чи не хоче Суханов знайти компроміс із рідними, щоб підтримувати стосунки. Як варіант, блогер запропонував уникати теми війни.

"Я не буду не чіпати цієї теми, тому що для мене це принципово. Тому що коли ми зараз знімаємо інтерв'ю з дітьми, які втратили своїх батьків, з дружинами, які втратили своїх чоловіків, я дивлюся в ці очі. Для мене не існує компромісу", - сказав він.

Олексій також додав, що кожен, хто зараз має російський паспорт, причетний до геноциду та вбивств в Україні.

Разом із тим Суханов вдячний своїм батькам за дві прості речі: за народження та за здатність усвідомлювати, що Росія - це країна-терористка.

Варто також зазначити, що відповідаючи на запитання Дьоміна на цю тему, Олексій жодного разу не називав батьків мамою чи татом. Натомість він використовував конструкцію "родина, де я народився".