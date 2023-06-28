UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олексій Суханов розповів про стосунки з батьками, які підтримують Путіна в Росії (відео)

Які в Суханова стосунки з батьками (фото: instagram.com/suhanov.official)
Автор: Юлія Гаюк

Український телеведучий Олексій Суханов народився та проживав у Росії до 2012 року, після чого переїхав в Україну. До цього моменту він працював на пропагандистському каналі РФ, але вчасно усвідомив усю брехню влади. Натомість батьки Олексія й надалі продовжують підтримувати режим Путіна.

Про стосунки з батьками Суханов розповів блогеру Славі Дьоміну в інтерв'ю на його YouTube-каналі.

Телеведучий каже, що раніше ми могли боятися багатьох речей, але з часом перестаємо це робити. І це є процес зміни обставин, на який ми не впливаємо.

"Ти знаєш, бувають моменти в житті, і я шкодую, якщо відверто, що таке сталося, коли сторонні стають рідними, а рідні не доводять свою спорідненість", - заявив Олексій.

Дьомін поцікавився, чи не хоче Суханов знайти компроміс із рідними, щоб підтримувати стосунки. Як варіант, блогер запропонував уникати теми війни.

"Я не буду не чіпати цієї теми, тому що для мене це принципово. Тому що коли ми зараз знімаємо інтерв'ю з дітьми, які втратили своїх батьків, з дружинами, які втратили своїх чоловіків, я дивлюся в ці очі. Для мене не існує компромісу", - сказав він.

Олексій також додав, що кожен, хто зараз має російський паспорт, причетний до геноциду та вбивств в Україні.

Разом із тим Суханов вдячний своїм батькам за дві прості речі: за народження та за здатність усвідомлювати, що Росія - це країна-терористка.

Варто також зазначити, що відповідаючи на запитання Дьоміна на цю тему, Олексій жодного разу не називав батьків мамою чи татом. Натомість він використовував конструкцію "родина, де я народився".

Раніше ми також писали, через що зірка серіалу "Кухня" свариться зі своїм чоловіком-росіянином.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій СухановСлава Дьомін