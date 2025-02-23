Олександр Усик показав ставлення до росіян на великому шоу боксу в Ер-Ріяді (відео)

Український чемпіон під оплески численних вболівальників вийшов з зали арени Venue Riyadh Season, де проходив вечір боксу, як тільки-но закінчився бій між Джозефом Паркером з Нової Зеландії і Мартіном Баколе з ДР Конго, у якому Паркер здобув впевнену перемогу. Чекати бій між громадянами РФ він не став.

Таким чином Усик вкотре продемонстрував всьому світові своє ставлення до росіян.

Зазначимо, що поєдинок за абсолют Бетербієв - Бівол був головним боєм боксерського вечора. Перемогу у ньому здобув Дмітрій. Таким чином Бівол став беззаперечним чемпіоном світу в напівважкій вазі.

Нагадаємо, що Бетербієв представляє Канаду на професійному рівні, але народився у Росії і має паспорт РФ.

А Бівол народився в Киргизстані, однак вирішив отримати російське громадянство. При цьому, що цікаво, від киргизького паспорта він не відмовився, щоб мати змогу виступати на змаганнях, куди громадянам РФ двері зачинені після повномасштабного вторгнення 2022 року.

Обидва боксери підтримують злочинні дії російської влади щодо України.

Зазначимо, що нинішній двобій був реваншем. У першій зустрічі, що відбулася 12 жовтня 2024 року, російські боксери пройшли усі 12 раундів. Тоді Бетербієв став абсолютним чемпіоном світу, перемігши рішенням більшості суддів.

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