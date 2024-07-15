Олександр Педан радить маршрут вихідного дня. І це - Мекка скелелазіння в Україні

Чому треба поїхати в Кам'янець-Подільський

Кам'янець-Подільський, каже Педан, це must-see для всіх, хто любить подорожувати Україною.

По-перше, фортеця та інші історичні пам'ятки старого міста - ідеальна локація для прогулянки на вікенд та міні-фотосесії на пам’ять.

По-друге, там можна влаштувати крутий гастротур. Велика кількість кафе та ресторанчиків пригостять вас за невеликі гроші. Страви у півтора чи навіть два рази дешевше, ніж у Києві чи, скажімо, Львові.

Їжа у Кам'янець-Подільському

І, по-третє, скелелазіння.

Олександр Педан

"Зізнаюсь, для себе особисто я відкрив щось неймовірне! Взагалі, скелелазіння - мій основний вид спорту протягом останніх декількох років. Я займаюсь ним замість спортивної зали. Зазвичай це відбувається на скеледромі. Але тут випала можливість відкрити для себе Кам'янець-Подільський, як Мекку скелелазіння в Україні", - говорить Педан.

Ведучий називає Кам’янець українським Шамані (місто під Мон-Бланом у Франції - Ред.).

Фото Кам'янець-Подільського

Біля Смотрицького каньйону є близько 300 маршрутів різної складності. Тому скелелазіння зможе спробувати і той, хто ніколи не займався ним. І неабияк там насолодяться професіонали.

Якщо вам здається, що Кам'янець-Подільський далеко, то ось вам готовий маршрут вихідного дня.

У п'ятницю о 23 годині виїжджаєте потягом з Києва. О восьмій ранку ви вже в Кам'янці. Два дні гуляєте, фотографуєтесь, скелелазите та смачно їсте (обов’язково куштуєте борщ з вишнями за подільським рецептом!).

А в неділю о 20 годині виїжджаєте з Кам'янця, о п'ятій ранку вже у столиці.

"Можна швиденько зібратись та піти на роботу. З класними емоціями та натхненням після відпочинку", - додає Педан.