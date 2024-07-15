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Олександр Педан радить маршрут вихідного дня. І це - Мекка скелелазіння в Україні

Олександр Педан розповів про місцину, де можна гарно перезарядитись (фото: прес-служба ведучого)
Автор: Поліна Іваненко

Коли, як не зараз, відкривати для себе Україну? Закарбовувати в пам’яті наші неймовірні краєвиди, дізнаватись більше про історичні та культурні пам’ятки, куштувати національні страви та спілкуватись з жителями різних регіонів. Одною з ідеальних локацій для для міні-відпустки чи звичайних вихідних є Кам’янець-Подільський.

Український телеведучий та громадський діяч Олександр Педан розповів читачам РБК-Україна (проект Styler) про місцину, де можна не просто гарно перезарядитись, а і спробувати, на перший погляд, незвичний, але захопливий вид спорту.

Чому треба поїхати в Кам'янець-Подільський 

Кам'янець-Подільський, каже Педан, це must-see для всіх, хто любить подорожувати Україною. 

По-перше, фортеця та інші історичні пам'ятки старого міста - ідеальна локація для прогулянки на вікенд та міні-фотосесії на пам’ять. 

По-друге, там можна влаштувати крутий гастротур. Велика кількість кафе та ресторанчиків пригостять вас за невеликі гроші. Страви у півтора чи навіть два рази дешевше, ніж у Києві чи, скажімо, Львові. 

Їжа у Кам'янець-Подільському

І, по-третє, скелелазіння. 

Олександр Педан

"Зізнаюсь, для себе особисто я відкрив щось неймовірне! Взагалі, скелелазіння - мій основний вид спорту протягом останніх декількох років. Я займаюсь ним замість спортивної зали. Зазвичай це відбувається на скеледромі. Але тут випала можливість відкрити для себе Кам'янець-Подільський, як Мекку скелелазіння в Україні", - говорить Педан. 

Ведучий називає Кам’янець українським Шамані (місто під Мон-Бланом у Франції - Ред.). 

Фото Кам'янець-Подільського 

Біля Смотрицького каньйону є близько 300 маршрутів різної складності. Тому скелелазіння зможе спробувати і той, хто ніколи не займався ним. І неабияк там насолодяться професіонали.

Якщо вам здається, що Кам'янець-Подільський далеко, то ось вам готовий маршрут вихідного дня. 

У п'ятницю о 23 годині виїжджаєте потягом з Києва. О восьмій ранку ви вже в Кам'янці. Два дні гуляєте, фотографуєтесь, скелелазите та смачно їсте (обов’язково куштуєте борщ з вишнями за подільським рецептом!). 

А в неділю о 20 годині виїжджаєте з Кам'янця, о п'ятій ранку вже у столиці. 

"Можна швиденько зібратись та піти на роботу. З класними емоціями та натхненням після відпочинку", - додає Педан.

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