Александр Педан рекомендует маршрут выходного дня. И это - Мекка скалолазания в Украине

Почему нужно поехать в Каменец-Подольский

Каменец-Подольский, говорит Педан, это must-see для всех, кто любит путешествовать по Украине.

Во-первых, крепость и другие исторические достопримечательности старого города - идеальная локация для прогулки на уикенд и мини-фотосессии на память.

Во-вторых, там можно устроить крутрой гастротур. Большое количество кафе и ресторанчиков угостят вас за небольшие деньги. Блюда в полтора или два раза дешевле, чем в Киеве или, скажем, во Львове.

Еда в Каменце-Подольском

И, в-третьих, скалолазание.

Александр Педан

"Признаюсь, для себя лично я открыл что-то невероятное! Вообще, скалолазание - мой основной вид спорта в течение последних нескольких лет. Я занимаюсь им вместо спортивного зала. Обычно это происходит на скалодроме. Но тут представилась возможность открыть для себя Каменец-Подольский, как Мекку скалолазания в Украине", - говорит Педан.

Ведущий называет Каменец украинским Шаманом (город под Мон-Бланом во Франции - Ред.).

Фото Каменец-Подольского

Возле Смотрицкого каньона находится около 300 маршрутов разной сложности. Поэтому скалолазание сможет попробовать и тот, кто никогда не занимался им. И очень там насладятся профессионалы.

Если вам кажется, что Каменец-Подольский далеко, то вот вам готовы маршрут выходного дня.

В пятницу в 23 часа выезжаете поездом из Киева. В восемь утра вы уже в Каменце. Два дня гуляете, фотографируетесь, скалолазите и вкусно едите (обязательно пробуете борщ с вишнями по подольскому рецепту!).

А в воскресенье в 20 часов выезжаете из Каменца, в пять утра уже в столице.

"Можно быстро собраться и пойти на работу. С классными эмоциями и вдохновением после отдыха", - добавляет Педан.