Олександр Гвоздик: Готовий перейти у крузервейт заради чемпіонського бою

– Олександре, розкажіть, що відомо про ваш наступний поєдинок? Що відомо про івент, у якому ви будете боксувати?

– По суті, мій поєдинок має відбутися 19 квітня (в карді Golden Boy Promotions - Ред.). Але той опонент, з яким я мав битися - Шон МакКалман, - не зможе провести бій. Чому? Причина мені невідома. Зараз ми знаходимося у пошуку іншого суперника.

Щодо мейн івенту, то головною подією у цьому вечорі боксу є бій за участю дівчат, серед яких Фундора - абсолютна чемпіонка світу. Але я, якщо чесно, не дуже слідкую за жіночим боксом.

– Наскільки розумію, цього разу теж поєдинок може зірватися?

– Взагалі може статися що завгодно. Ви ж розумієте, що і я можу уві сні померти (сміється). Тому побачимо, що буде. Два рази бій зривався. Надіюсь, що цього разу по-іншому вийде.

– Наскільки важливо для вас провести поєдинок найближчим часом?

– Важливо! Тому що хочеться нарешті завершити це. Дуже розчаровує, коли ти працюєш два місяці, робиш вагу, не їси, страждаєш, а потім все в один момент зривається. Коли ти готуєшся, то завжди хочеться завершити свою роботу та провести бій, навіть якщо невеликий гонорар.

– Як проходила ваша підготовка останні місяці? Чи проводили ви повноцінний кемп?

– Так, звичайно, я провів цілий тренувальний табір. Проводив спаринги. Було багато цікавих спаринг-партнерів, серед яких Езра Тейлор, Карім Хаккет, австрійський боксер Умар та багато інших. Вони всі цікаві боксери з хорошим рекордом. У деяких у графі поразок "0", у когось одна поразка і багато перемог.

Фото: Олександр Гвоздик під час спарингів (instagram.com/alex_gvozdyk)

– Наскільки розумію, зараз ви працюєте з новим менеджером, оскільки декілька місяців тому припинили співпрацю з Енді Рейнозо?

– Так, я зараз працюю з новим менеджером. Це Девід Зу та його компанія 3Point Management. Я їх іноді тегаю у своїх соцмережах.

– Тобто поєдинок, який повинен відбутися 19 квітня, організовує вже новий менеджер?

– Так, це перший бій по суті. Ми ще не здаємось, сподіваємось, що вийде знайти суперника. Для мене там зарезервоване місце, в мене є слот і вони шукають суперника, який міг би вийти проти мене. Однак вже зрозуміло, що про якогось серйозного опонента не йдеться...

Для мене насамперед важливо закрити кемп і провести поєдинок. А вже далі - побачимо. Бо на вересень пропонують дуже круті варіанти і це добре. Але я хочу закритися зараз.

– Якщо не секрет, то які варіанти вам пропонують на вересень?

– Скажу коротко: Девід Моррелл (кубинський боксер, чемпіон світу за версією WBA (Regular) у другій середній та напівважкій вазі - Ред.).

– Багато хто вважає, що у вашій ваговій категорії зараз завоювати чемпіонські пояси дуже важко. Згодні з цим?

– Так, звичайно важко. Важко боротися за будь-який титул, тим більше у напівважкій ваговій категорії, тому що тут зібралася така команда. По-перше, вони там тримають усі пояси і бʼються один з одним. Навіть зараз йде мова про третій бій між Біволом та Бетербієвим, однак тут вони вже не будуть битися за пояс WBC, оскільки Девід Бенавідес став постійним чемпіоном. Тому, звичайно, ці бої важко отримувати.

– Третій бій між Біволом та Бетербієвим? Навіщо?

– Наскільки розумію, після другого бою Туркі Аль-Шейх запропонував - і вони вербально погодилися на це. В принципі, це пояснює і те, чому Бівол відмовився від поясу WBC, оскільки він хоче трилогію. І зараз вони працюють над цим. Зараз буде важко битися за титули, оскільки всі претенденти стоять в черзі.

– Як вважаєте, чи зможе Бенавідес перемогти Бівола та забрати пояси?

– Так, мені здається, що саме Бенавідес є найжахливішим опонентом для Бівола. Але це лише моє таке бачення. Звичайно, що Бівол дуже гарний боксер, але чисто стилістично йому буде важко битися проти Девіда. Я не кажу, що 100% Бенавідес переможе, але це точно важкий бій для Бівола.

– Чи варто списувати Бетербієва?

– Насправді я дивився лише їхній перший бій, а у другому - лише хайлайт. Звичайно, він вже старий, але у цьому бою Бетербієв не був розбитий, не був нокаутований та показав рівний бій. Тобто це були рівні поєдинки, де перемоги здобули різні боксери. Йому 40 років, але він перебуває у непоганій формі, тому списувати не варто.

– Чи погодилися б ви на ще один бій проти Бенавідеса?

– Так, звичайно, з великим задоволенням! І про це йшла мова після першого поєдинку. До того ж, я думаю, що його его там трохи було вражене, оскільки всі вважали, що він там має ледь не вбити мене, стерти з лиця землі, але якось не вийшло. Однак, мабуть, такий поєдинок є не дуже вигідним для нього з фінансової точки зору чи з погляду продовження карʼєри.

Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

– Що вам потрібно для того, щоб отримати чемпіонський бій?

– Мені для цього потрібно бити всіх, хто стоїть на моєму шляху.

– У вашій ваговій категорії доволі важка ситуація. Чи не думали ви над тим, щоб змінити її?

– Так, однозначно, я готовий перейти у крузервейт, якщо будуть цікаві пропозиції по цьому.

– Зараз організацією ваших боїв займається менеджер. Не думали над тим, щоб підписати повноцінний контракт з промоутерами? Чи не було пропозицій?

– Зараз я планую провести поєдинок, а вже далі будемо визначатися з промоутерами.

– Як вважаєте, чому у вас виникає така непроста ситуація з поєдинками?

– Річ у тому, що я опинився в такій ситуації, де я вже не молодий боксер, але при цьому в досить непоганій формі. Тобто, якщо мене виграє якийсь боксер, то він не отримає якогось серйозного визнання, а якщо він мені програє, то це взагалі крах карʼєри.

Фото: Гвоздик та Берінчик (instagram.com/alex_gvozdyk)

– Ви підтримували Дениса Берінчика у бою проти Кейшона Девіса. Як вважаєте, у чому причина його поразки?

– Так, ми спілкувалися, гуляли. З приводу поразки багато не скажеш: мені здається, що просто Девіс виявився дуже важким суперником для Дениса станом на зараз. Ось і все, в принципі. Просто він був кращим.

– Що думаєте про подальший розвиток карʼєри Дениса? Чи може він отримати чемпіонський бій у майбутньому?

– Я скажу так: він може - якщо він хоче.