Олександр Алієв розповів, де служить в ЗСУ і чому продовжує говорити російською

Що думає про мовне питання

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України чесно зізнався, чому продовжує послуговуватися російською мовою.

Він розкритикував "диванних псевдопатріотів", які, за його словами, втекли з країни та повернувшись диктують, якою мовою слід розмовляти.

"У нас війна йде з 2014 року. Я сам якось в якомусь інтерв'ю казав, що цього не розумів, коли йшла війна в Донецьку, в Луганську - в тих напрямках. Зараз почалася і всі розмовляли російською мовою, хто українською - кому як було зручно", - зазначив він.

"Зараз ці псевдопатріоти диванні сидять, розповідають, хто якою мовою повинен розмовляти. І от вони, як собаки, втекли, потім повернулися сюди й нібито показують, що вони розмовляють українською мовою", - додав ексфутболіст.

Олександр Алієв про мовне питання (скриншот)

Він зазначив, що на фронті хлопці спілкуються як хочуть і війну українською мовою не виграти.

"Наше завдання - перемогти й прибрати цю нечисть з нашої країни. А хто якою мовою говорить - мені взагалі все одно. Я як говорив, так і буду говорити. Так, мені все одно, хто мені що буде говорити, якою мовою. Якщо я захочу чисто для людей, щоб їм сподобалося, розмовляти українською мовою - заради Бога", - сказав він.

Алієв не проти переходити на українську. Водночас він визнав, що іноді хвилюється через нечисте знання мови.

"Ну, десь мені буває соромно щось. Я можу якісь там сказати неправильні слова", - зазначив він.

Де служить Олександр Алієв

Від початку російського вторгнення він долучився до спротиву. В Росії проти нього навіть відкрили кримінальну справу та оголосили в розшук.

"З перших днів я пішов у 129-й батальйон у нас на Оболоні. Зараз я все ще в 112-й бригаді, але нині просто відкомандирований в інший підрозділ. Я постійно там перебуваю. Звісно, зараз у мене трохи більше вільного часу - не так, як у перші дні війни", - поділився він.



Нагадаємо, у квітні Алієв потрапив в інцидент. Колишнього футболіста затримала поліція через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування він та його пасажирка поводилися агресивно та використовували ненормативну лексику.