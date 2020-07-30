Олег Винник внес свой вклад в спасение жизней: продолжил дело отца

Популярный певец Олег Винник поддержал донорское движение. Так, на днях артист стал почетным гостем на открытии реконструированного центра крови "Черкассы-Плазма" в родной области певца.

Таким образом музыкант решил привлечь внимание к важной проблеме нехватки доноров в Украине, продемонстрировать социально-ответственную позицию и собственным примером вдохновить украинцев добровольно сдавать кровь для создания жизненно необходимых лекарств.

"Донорство - одна из самых почетных миссий, которые может выбрать человек. Поделившись частичкой своей крови, мы потенциально можем кому-то спасти жизнь. Я очень рад, что на моей малой родине появляются такие инновационные, комфортные центры, и благодарен возможности поддержать важную социальную миссию", - отметил Винник.

После официального открытия центра и общения с прессой артист отправился в зал донаций для сдачи крови, где для него подготовили специальное брендированное кресло.

"Мой отец был почетным донором. Возможно, и я смогу продолжить его дело", - поделился исполнитель и пожелал всем здоровья.

Олег Винник сдал кровь для спасения жизней украинцев (фото: пресс-служба артиста)

Ранее Олег Винник развенчал мифы о собственной музыке.

Напомним, что Винник станет участником нового сезона "Танцев со звездами".