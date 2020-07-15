Олег Винник станет участником нового сезона "Танцев со звездами": красота требует труда

Первым звездным участником нового сезона шоу "Танцы со звездами" на 1+1 стал кумир миллионов - Олег Винник. Об этом стало известно из видео, которое певец разместил в Instagram.

В ролике Винник на пустом стадионе пригласил всех смотреть "Танцы со звездами" и исполнил несколько соблазнительных движений, пропев строчки из собственных песен. Кроме этого, Олег бросил вызов бывшей участнице культовой группы "ВИА Гра" и украинской актрисе Надежде Мейхер.

"Самое красивое и самое сложное для меня - это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект "Танці з зірками" - прекрасная платформа для этого", - прокомментировал Олег свое участие в шоу.

Совсем скоро станет известно примет ли Надежда Мейхер #танціззіркамиchallenge. Также вскоре раскроются имена ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, который стартует осенью. Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, как держит себя в форме на карантине.

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