Олег Винник стане учасником нового сезону "Танців з зірками": краса вимагає праці

Першим зірковим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на 1+1 став кумир мільйонів - Олег Винник. Про це стало відомо з відео, яке співак розмістив у Instagram.

У ролику Винник на порожньому стадіоні запросив усіх дивитись "Танці з зірками" та виконав декілька звабливих рухів, заспівавши рядки із власних пісень. Крым цього, Олег кинув виклик колишній учасниці культового гурту "ВІА Гра" та українській акторці Надії Мейхер.

"Найкрасивіше і найскладніше для мене - це танець. Легкої краси не буває. Краса вимагає багато праці. Тільки через подолання труднощів людина досягає нових вершин. І проект "Танці з зірками" - прекрасна платформа для цього", - прокоментував Олег свою участь у шоу.

Зовсім скоро стане відомо чи прийме Надія Мейхер #танціззіркамиchallenge. Також незабаром розкриються імена ведучих та суддів нового четвертого сезону проекту, що стартує восени. Наразі вже відомі імена трьох суддів нового сезону: Катерина Кухар, Влад Яма та Григорій Чапкіс.

Нагадаємо, раніше Олег Винник розповів, як тримає себе в формі на карантині.

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