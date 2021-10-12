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Олег Винник рассказал об аварии, которая могла стоить ему жизни

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Вторник 12 октября 2021 17:33
Олег Винник рассказал об аварии, которая могла стоить ему жизни Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)
Автор: Роман Мирончук

Олег Винник рассказал, что попадал в ДТП около трех раз. Но в одном из них популярный украинский певец сильно пострадал. Это произошло в Германии на скоростной трассе.

Об этом артист признался в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Машину Винника ударило другое авто, из-за чего их развернуло на 360 градусов.

"Я пострадал. Знаешь, когда выключается весь звук в мире и ты чувствуешь, как стрелка секундная "чк-чк-чк". А в то время ты в машине не один, там жизнь", -рассказал певец.

Сначала он убедился, что в его авто все живы, а потом вышел на дорогу, чтобы проверить других участников аварии.

Артист признался, что сейчас он с большей осторожностью относится к долгим путешествиям. Олег Винник вместе со своей командой передвигается на специальном автобусе.

Напомним, мать известной украинской певицы Камалии попала в ДТП. Инцидент произошел на трассе Киев - Чернигов. По словам звезды, авто ее мамы к обочине прижал грузовик. Водитель фуры скрылся с места происшествия. Мать артистки не пострадала.

Ранее в ДТП попала звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина. Мужчина въехал в багажник ее авто. В момент аварии ее в машине не было, девушка находилась дома, поэтому не пострадала.

Единственное, что ее обрадовало, что виновник аварии не скрылся с места инцидента, а вызвал полицию и все оформил.

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