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Олег Винник потерял родного человека: не было 50 тысяч на операцию

Автор: Артем Горовенко

Кажется, что Олег Винник - певец и звездный детектив шоу "Маска", которое стартует на канале "Украина" 23 октября, - всегда в хорошем настроении. Но ему, как и многим людям, пришлось пережить очень драматические моменты в жизни.

На днях артист в программе "Зірковий шлях" признался, что потерял родного человека, потому что не имел денег на операцию. Также впервые рассказал о смерти девушки, которая работала с ним в команде.

По словам Олега, в прошлом году он переболел коронавирусом, так же, как и вся его творческая команда.

Сам Винник перенес COVID в легкой форме, а вот в коллективе случилось горе - они потеряли молодую работницу, которая умерла от осложнений вируса.

И только сейчас певец впервые рассказал, как пережил эту трагедию.

"Ты заходишь ночью в офис, включаешь свет, идешь по коридору. Ее кабинет открыт - мы работали вместе, но я никогда не говорил с ней о личном..." - вспомнил Олег.

"Она просила коллегу привезти ей в больницу компьютер, говорила, что тратит там время, хочет работать. Он везет ей компьютер, а она умирает...", - рассказал артист.

Олег Винник (фото: Зірковий шлях)

И это не единственная болезненная потеря в его жизни.

Это сейчас он успешен, но были времена, когда из-за нехватки финансовых средств он не смог спасти близкого человека.

"Когда умирал твой родной человек, тебе нужно было 50 тысяч евро на операцию. Рак. У меня этих денег не было. И мой близкий человек умер", - поделился болезненными воспоминаниями Винник.

С тех пор певец пообещал себе, что деньги у него будут всегда.

Олег Винник (фото: Зірковий шлях)

Ранее Винник рассказал об аварии, которая могла стоить ему жизни.

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Олег Винник